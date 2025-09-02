Estados Unidos: los turistas extranjeros tendrán que pagar un arancel adicional.

El gobierno de Estados Unidos anunció la implementación de un arancel “visa de integridad del visado” destinado a incrementar el costo para viajeros extranjeros que busquen ingresar al país bajo la categoría de no inmigrantes.

A partir del 1 de octubre, toda persona que solicite una visa de entrada deberá abonar 250 dólares adicionales en el momento de la expedición.

Este nuevo cargo fue aprobado en el marco de la One Big Beautiful Bill Act y generará un considerable aumento en los costos para ciudadanos de México, China y Brasil, donde el precio total del trámite de visa alcanzará aproximadamente 442 dólares, según datos de la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

Los viajes internacionales a Estados Unidos cayeron un 3,1% interanual en julio, hasta los 19,2 millones de visitantes, según datos del gobierno estadounidense. Fue el quinto mes de descenso este año, contradiciendo las expectativas de que en 2025 los visitantes anuales finalmente superarían el nivel prepandemia de 79,4 millones.

Este aumento en los costos puede influir en el flujo de turistas y visitantes de negocios. Según cifras citadas por Reuters, la llegada de visitantes extranjeros a Estados Unidos cayó 3,1% en julio en comparación interanual, lo que anticipa una tendencia descendente para el cierre del año.



La industria turística observa con preocupación el efecto de estas políticas en los flujos internacionales.