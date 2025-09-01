¿El 12 de octubre será fin de semana largo?

Luego de días de incertidumbre, y de idas y venidas, finalmente el Gobierno Nacional oficializó el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre) al viernes 10 de octubre.

La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 139/2025 firmada por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, responde a las nuevas regulaciones que permiten mover los feriados que caen en fin de semana.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes recomendó el traslado con el fin de estimular la demanda turística y apoyar a sectores estratégicos de la economía, generando así un fin de semana largo.

Por su parte, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción, fundamentaron la conveniencia de anticipar el feriado al último día de la semana.

¿A qué responde el argumento central de la medida? Principalmente estuvo orientado a estimular la demanda turística interna y a favorecer la actividad de sectores estratégicos, como la gastronomía, el transporte y el comercio regional, señalando la importancia de aprovechar estos días para dinamizar la economía nacional.

“Como una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional”, sostiene el texto publicado.