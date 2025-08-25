Las empresas xAI y X del multimillonario Elon Musk presentaron este lunes una demanda antimonopolio contra Apple y OpenAI, a quienes acusan públicamente de formar una presunta alianza ilegal para eliminar competidores en los mercados de inteligencia artificial y teléfonos inteligentes. Así lo expone la demanda, que señala que el pacto anunciado públicamente en junio de 2024 convirtió a ChatGPT en el asistente exclusivo de Siri y otras funciones del iPhone, con acceso preferencial a “miles de millones de solicitudes” de usuarios.

Afirmando su denuncia, presentada en un tribunal federal de Texas, los demandantes sostienen que los dos gigantes tecnológicos “unen fuerzas para asegurar su dominio en un mundo cada vez más impulsado por la inteligencia artificial”, lo que según ellos “inhibe la competencia y la innovación”, en especial contra Grok, el chatbot de xAI.

OpenAI y Apple son acusadas de formar una alianza que bloquea la competencia de otros chatbots de inteligencia artificial

Los abogados de Musk afirman que Apple controla el 65% del mercado de smartphones en Estados Unidos, mientras que OpenAI concentra el 80% de la IA generativa con la ayuda del sistema conversacional. Además, denuncian que la primera manipula los rankings de la App Store para favorecer a ChatGPT y obstaculizar las actualizaciones de Grok.

Ahora, las compañías de Musk exigen miles de millones de dólares en indemnización, compensación económica adicional y una orden judicial permanente contra las prácticas señaladas, además de un juicio con jurado. De manera pública, el director ejecutivo de OpenAI Sam Altman respondió en la red X esta semana, acusando a Musk de “manipular su plataforma para beneficiar a sus empresas y perjudicar a sus competidores”.

De inmediato llegó la réplica de Musk, quien calificó a Altman de “mentiroso”.

La rivalidad entre Elon Musk y Sam Altman

La acción legal se produce después de semanas de fuertes tensiones entre Elon Musk y Sam Altman. A comienzos de agosto, el también ingeniero en jefe de SpaceX anunció que presentaría una demanda por supuestas infracciones antimonopolio en el mercado de aplicaciones de inteligencia artificial, señalando que la compañía de tecnología “actúa de forma que impide que cualquier empresa de IA, salvo OpenAI, pueda llegar al primer lugar en la App Store”.

Afectó directamente la posición de la aplicación Grok, desarrollada por xAI, que llegó al quinto puesto en los rankings generales de la App Store y al segundo en la categoría de Productividad, aunque Musk sostiene que la compañía tecnológica manipula las clasificaciones para favorecer a ChatGPT, de acuerdo a lo que informó el portal 9to5Mac.

Dicha disputa refleja la rivalidad personal entre los empresarios, cofundadores de la compañía de inteligencia artificial, que se distanciaron luego de la salida del multimillonario en 2018 por diferencias sobre la dirección y el modelo de negocio. Altman sostuvo que su exsocio manipula la narrativa mediática y el algoritmo de la red social X para su beneficio personal, mientras el otro acusa a la compañía de abandonar su misión original sin fines de lucro.

Altman y Musk, cofundadores de OpenAI, mantienen una relación tensa desde la salida del segundo en 2018

Además, Musk intentó a principios de año una oferta conjunta con Mark Zuckerberg, de Meta, para adquirir OpenAI por unos 97.400 millones de dólares, según documentos judiciales. La propuesta no prosperó, aumentando la tensión entre los líderes del sector de inteligencia artificial.