Usuarios a nivel global reportaron la caída de X, la red social de Elon Musk

La comunidad virtual a nivel global reportó la caída de la red social X este jueves 14 agosto , la interfaz de la aplicación experimentó problemas en la carga de nuevos contenidos en el timeline, quedando su pantalla inicial completamente vacía. La falla que se sostuvo por un lapso de 20 minutos, causó problemas para que los usuarios ingresaran a través del celular con la aplicación móvil, como así también por medio de la página web.

Se espera un comunicado oficial por parte de la empresa propiedad del magnate sudafricano, tras la detección de los errores en la plataforma de mensajería que fueron notificados por el sitio DownDetector.es .

Por qué X censuró a su inteligencia artificial tras responder sobre Gaza

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El portal especializado confirmó que la interrupción masiva de la plataforma se inicio durante las primeras horas de la mañana en Argentina y alcanzó su mayo pico a las 11:01 de nuestro país.

Usuarios reportaron caída de la red social X a nivel global

El sitio de monitoreo de disponibilidad de servicios de internet, DownDetector, ha registrado un pico de más de 3.200 reportes en cerca de 20 minutos solo en Estados Unidos por problemas vinculados al sitio web, la aplicación y los comentarios

Asimismo, detalló que 53% de los reportes indicaban fallas en la aplicación, 45% era por el sitio web y 1% eran dificultades en la conexión con el servidor.

Francia también enfrenta a Elon Musk y a su red X

En Ecuador, Brasil, España y Japón también se han registrado picos pronunciados de reportes en DownDetector por problemas en X.

El sitio de monitoreo de disponibilidad de servicios de internet, DownDetector, ha registrado un pico de más de 3.200 reportes en cerca de 20 minutos solo en Estados Unidos por problemas vinculados al sitio web, la aplicación y los comentarios

Se espera la respuesta de la compañía de Elon Musk

En tanto que, en Ecuador, Brasil, España y Japón también se han registrado picos pronunciados de reportes de fallas en la red social ex Twitter. El último antecedente data de marzo del 2025, cuando Elon Musk denunció un “ataque cibernético masivo”.

La caída de X a nivel global: la red social de Elon Musk y una nueva interrupción mundial

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las razones que causaron esta interrupción global. Los equipos de la compañía aún no se han pronunciado sobre lo ocurrido.

Se espera que en las próximas horas la red social brinde información sobre la situación y las medidas que se están tomando para resolverla.