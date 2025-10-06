OpenAI advierte: estos 44 empleos podrían ser reemplazados por la IA en el futuro cercano

En un informe que sacude el mundo laboral, OpenAI lanzó su “benchmark” GDPval, una evaluación que mide el rendimiento de modelos de inteligencia artificial en tareas reales y económicamente valiosas de 44 ocupaciones en nueve sectores clave de la economía estadounidense.

Publicado en septiembre de 2025, este estudio demuestra cómo la IA, como GPT-5 y Claude Opus 4.1 de Anthropic, ya se acerca o supera la calidad humana en muchas funciones profesionales, lo que plantea riesgos de automatización para millones de puestos de trabajo.

OpenAI lanza el modelo GPT-5 más potente para codificación y escritura

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque OpenAI enfatiza que la tecnología busca "apoyar a las personas en su trabajo diario" en lugar de eliminar empleos por completo, los resultados muestran avances acelerados: el rendimiento de los modelos ha más que duplicado desde GPT-4o en primavera de 2024 hasta GPT-5 en verano de 2025, completando tareas hasta 100 veces más rápido y barato que expertos humanos, según el sitio especializado TechCrunch.

El GDPval, cuyo nombre alude al Producto Interno Bruto (GDP en inglés), se centra en industrias que representan más del 5% del PIB de EE.UU., como bienes raíces, manufactura, servicios profesionales, gobierno, salud, finanzas, comercio minorista y mayorista, e información.

Para este informe, se evaluaron 1.320 tareas específicas, creadas por profesionales con un promedio de 14 años de experiencia, que incluyen desde la redacción de memorandos legales de 3.500 palabras hasta planos de ingeniería o planes de cuidado de enfermería.

Estas no son pruebas académicas abstractas, sino entregables reales como informes financieros, conversaciones de soporte al cliente o ediciones de video, evaluados a ciegas por expertos humanos que comparan el output de IA con el de colegas sin saber el origen, según informó Forbes.

El modelo líder, Claude Opus 4.1, alcanzó un 47,6% de "victorias" o empates frente a humanos en un subconjunto de 220 tareas "oro", destacando en estética y formato, mientras que GPT-5 brilló en precisión y conocimiento específico del dominio.

Los sectores más vulnerables son el comercio minorista y mayorista, donde la IA gana hasta el 56% de las comparaciones, seguido de gobierno y salud. Por ejemplo, en ventas, gerentes de ventas y representantes mayoristas enfrentan tasas de victoria de IA del 79% y superiores, con tareas como análisis de competidores o inventarios que la IA resuelve con mayor eficiencia. En manufactura, ingenieros industriales y mecánicos ven amenazadas funciones como la creación de modelos 3D.

Un estudio revela que varios modelos de inteligencia artificial rechazan órdenes para apagarse

La salud no se salva: enfermeras registradas y practicantes de enfermería podrían ver automatizadas evaluaciones de imágenes o planes de cuidado, aunque OpenAI aclara que el benchmark no captura la complejidad total de los roles humanos, como interacciones empáticas o iteraciones múltiples.

Expertos y líderes de la industria reaccionan con cautela. Sam Altman, CEO de OpenAI, expresó preocupación por pérdidas de empleos en áreas como soporte al cliente, estimando que hasta el 40% de los puestos podrían automatizarse, según declaraciones en entrevistas recientes. Sin embargo, el informe evita un tono apocalíptico, posicionando la IA como complemento que eleva la productividad: "Los modelos pueden asumir tareas repetitivas y bien definidas más rápido y a menor costo", pero advierte contra el "Turing Trap", donde la IA reemplaza en vez de aumentar.

Sam Altman desafió a Elon Musk en X y en la Justicia

Analistas de Fortune y TechCrunch destacan que, aunque no hay evidencia de un "apocalipsis laboral" inmediato, la tendencia lineal de mejora sugiere que la IA redefinirá roles, desplazando tareas rutinarias hacia estrategia, creatividad y supervisión humana. OpenAI abrió un subconjunto de tareas para fomentar investigación y propone que futuros benchmarks expandan cobertura, reconociendo limitaciones como evaluaciones de un solo tiro.

Las implicaciones globales son profundas: mientras Estados Unidos ve oportunidades en infraestructuras de IA como centros de datos, la adopción desigual podría agravar desigualdades, especialmente en economías emergentes. Recomendaciones incluyen capacitar a trabajadores en IA, con OpenAI lanzando certificaciones para 10 millones de estadounidenses para 2030 según un informe de Reuters.

Lista completa de los 44 empleos mencionados en el informe GDPval:

1. Gerentes de propiedades, bienes raíces y asociaciones comunitarias

2. Dependientes de mostrador y alquileres

3. Agentes de ventas de bienes raíces

4. Corredores de bienes raíces

5. Conserjes

6. Supervisores de primera línea de producción y operaciones

7. Compradores y agentes de compras

8. Empleados de envíos, recepción e inventario

9. Ingenieros industriales

10. Ingenieros mecánicos

11. Desarrolladores de software

12. Abogados

13. Contadores y auditores

14. Gerentes de sistemas informáticos y de información

15. Especialistas en gestión de proyectos

16. Oficiales de cumplimiento

17. Gerentes de servicios administrativos

18. Trabajadores sociales para niños, familias y escuelas

19. Supervisores de primera línea de policía y detectives

20. Trabajadores recreativos

21. Enfermeras registradas

22. Supervisores de primera línea de soporte administrativo/oficina

23. Gerentes de servicios médicos y de salud

24. Enfermeras practicantes

25. Secretarios médicos y asistentes administrativos

26. Gerentes financieros

27. Representantes de servicio al cliente

28. Agentes de ventas de valores, commodities y servicios financieros

29. Asesores financieros personales

30. Analistas financieros y de inversión

31. Gerentes generales y de operaciones

32. Supervisores de primera línea de ventas minoristas

33. Farmacéuticos

34. Detectives privados e investigadores

35. Representantes de ventas al por mayor y manufactura (excepto técnico/científico)

36. Gerentes de ventas

37. Representantes de ventas al por mayor y manufactura (técnico/científico)

38. Supervisores de primera línea de ventas no minoristas

39. Empleados de pedidos

40. Productores y directores

41. Editores

42. Analistas de noticias, reporteros y periodistas

43. Técnicos de audio y video

44. Editores de cine y video

ds