Las cinco recomendaciones culturales de la semana: inauguraciones, open studio, FLU y más

Llega la cuarta edición de la FLU, la Fiesta del Libro Usado

El sábado 4 y domingo 5 de octubre, la Plaza del Lector de la Biblioteca Nacional vuelve a convertirse en sede de FLU (La Fiesta del Libro Usado).

Después del éxito del año pasado, en el que la FLU convocó a más de 60.000 personas en un récord absoluto, este año vuelve por más.

Como en cada edición, la propuesta es promover la lectura y el encuentro entre lectores, autores y libreros.

LINE UP 2025

SÁBADO 4/10

13 hs – Marco Amar (música en vivo)

14 hs – El cuerpo de la lengua. Poesía en movimiento. Mariana Montepagano y Natalia Litvinova

15 hs – Aceleración artificial y delegación cognitiva. Karina Pedace y Santiago Caruso

16 hs – Discurso de apertura por Betina González

17 hs – Axel Krygier (música en vivo)

DOMINGO 5/10

14 hs – Sub30: escenas, poéticas y disputas de una generación por Milagros Porta & Juan Tolosa.

14.30 hs – Viva el resentimiento. Performance de Los Fantasmas del Futuro

15 hs – La Pyme de Hugo. Un puesto del Centenario como lugar de encuentro y formación de lectores. Juan Mattio, Kike Ferrari y Guillermo Korn

16 hs – Entrevista de Nadia Rivero a Fabián Casas

17 hs – La Ferni (música en vivo)

Sábado 4 y domingo 5 de octubre en la Plaza del Lector, Biblioteca Nacional (Av. Las Heras 2505, CABA), de 12 a 19. Entrada libre y gratuita.

Open estudio en Martha

Este sábado 4 de octubre, como celebración por su nacimiento, se abrirá al público Martha Estudios, un espacio de taller para artistas en la ciudad de Buenos Aires (Thames 620).

La invitación propone abrir a los visitantes el proceso poético artístico de sus integrantes de 18 a 21. Son parte del espacio: Agustino Mercado, Ana Villanueva, Barbi de Lellis, Santi Crespo. Juli Foti y Sofía Canteli.



Triple inauguración en galería Palos

Este viernes 3 de octubre de 18 a 23 se inauguran tres exposiciones en galería Palos (Palos 640, La Boca).

Exterior — EL JARDÍN DE LAS DELICIAS I

Edgardo Rojas (@edos.r) · Jade Ferrari (@jade.frrr) · Luna Sudaca (@lunasudaca) · Maga Gonzales (@maga.gonzalez) · Mariano Villanueva (@marianovillanueva) · Sisa Soldati (@sisasoldati)

Sala — ALGUIEN SE FUE ANTES

Bárbara De Lellis (@bardelellis) · Fabio Risso Pino (@fabio_risso_pino) · Favio Darío Gutiérrez (@faviodariogutierrez) · Julieta Padilla (@julipandilla) · Lux Linder (@luxlindner) · Majo Caporletti (@majo.caporaletti) · Pola Cadenas (@polapola.pola)

Curaduría: Dominique Vispo (@dominiquevispo)

Entrepiso — POR LA MISMA RAZÓN POR LA CUAL LAS FLORES SE SECAN AL REVÉS

Artista: Dominique Vispo (@dominiquevispo)

Curaduría: Julieta Ogando (@jogandoela)

Dos conciertos en Arthaus

“El Ascenso”, un doble concierto que comienza en el Auditorio Arthaus (Bartolomé Mitre 434) y termina en la terraza del mismo edificio, es la propuesta del Ensamble de Música Contemporánea Arthaus junto a Tambor Fantasma para este sábado 4 a las 20 y domingo 5 a las 18.30. Entradas en Alternativa Teatral.

El concierto comienza en el Auditorio en plata baja donde se presentará “Dawnlight”, una pieza del francés, Jerome Combier y, tras una ligera pausa, el mismo público sube a la terraza, en el piso 7 y, en una metamorfosis a cielo abierto, el cuarteto de percusión Tambor fantasma desata las fuerzas de la naturaleza con “Iguazú Superior” del creador austriaco Georg Friedrich Haas, obra fruto de su visita a la Argentina.

Los músicos del Ensamble ArtHaus, dirigidos por Pablo Drucker son en esta ocasión Amalia Pérez, flauta, Marcelo Balat, piano, Grace Medina, violín, Bruno Bragato, violoncello mientras que Tambor fantasma lo integran Bruno Lo Bianco, Oscar Albrieu, Gonzalo Pérez y Daniela Cervetto.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, gratis en la Usina del Arte

El viernes 3 de octubre, a las 20, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires ofrece un nuevo concierto gratuito en la Usina del Arte, que contará con la dirección musical de Silvina Peruglia. Junto a la Segunda sinfonía de Beethoven y la Obertura de Las bodas de Fígaro de Mozart interpretarán el arreglo orquestal que Anton Webern realizó de algunas de las Danzas alemanas creadas por Franz Schubert.

Se entregarán dos entradas por persona el viernes 3 de octubre a partir de las 17 en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1) hasta agotar la capacidad de la sala.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires obtuvo dos Premios Konex de Platino como la mejor orquesta argentina de las dos últimas décadas, en 1999 y en 2009. En 2017 la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina la distinguió con el Premio “Mejor Orquesta Sinfónica Argentina” de 2016, galardón que también obtuvo en 2014 y 2012. En el año 2019 recibió el Diploma al Mérito de la Fundación Konex en la categoría orquesta argentina.