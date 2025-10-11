OpenAI y Sur Energy anuncian inversión de US$ 25 mil millones en IA

El presidente, Javier Milei, recibió ayer a ejecutivos de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, que comunicaron una inversión en inteligencia artificial en Argentina junto a la empresa Sur Energy. Según el Gobierno, “el encuentro refleja el interés de OpenAI por invertir en infraestructura tecnológica que amplíe el alcance de la inteligencia artificial a nivel mundial, en línea con los planes de Argentina para consolidarse como un hub de innovación sustentable”.

Desde Presidencia dijeron que las firmas trabajarán en un proyecto de data center a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW. Suponen que esto implicará una inversión de hasta 25.000 millones de dólares.

“Tal como se informó, la inversión se llevará a cabo a través de un joint venture entre Sur Energy y un desarrollador de infraestructura cloud de primer nivel. OpenAI agradece la oportunidad de convertirse en comprador”, señaló el comunicado compartido a la prensa.

«Este será el primer proyecto Stargate en América Latina, cuyo objetivo es promover el crecimiento impulsado por la IA y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales, así como un acceso equitativo a esta tecnología transformadora», dijeron las sociedades en un comunicado reciente.

“El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país. Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial. Esta alianza convierte a Argentina en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial, creando puestos de trabajo de calidad, atrayendo inversiones internacionales y demostrando que la innovación y la energía pueden ser motores complementarios del desarrollo sostenible”, afirmó Emiliano Kargieman, socio de Sur Energy. Por otra parte, esta alianza busca facilitar la adopción de la tecnología de OpenAI en toda Argentina, como parte de la iniciativa OpenAI for Countries, comenzando por el gobierno.

En el encuentro con el presidente Javier Milei participaron Christopher Stephen Lehane, vicepresidente de Asuntos Globales de OpenAI; Benjamin Elliot Schwartz, miembro del equipo de Políticas Públicas y Asuntos Internacionales; Nicolas Andrade, jefe de Asuntos Políticos de América Latina y el Caribe; Ivy Lau-Schindewolf, directora de Asuntos Políticos Internacionales; Mohammed Husain, director de Políticas Públicas Internacionales; y Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina.

Quién es Sam Altman

Nacido en 1985, Samuel Harris Altman es un empresario, inversor y ejecutivo estadounidense. Comenzó su carrera en tecnología tras abandonar la Universidad de Stanford para cofundar Loopt, una aplicación para compartir ubicaciones, que vendió en 2012 por unos 43 millones de dólares.

Luego se integró a Y Combinator, una aceleradora de startups que presidió entre 2014 y 2019. Ese año pasó a ser el director ejecutivo de OpenAI, la empresa de inteligencia artificial creadora de ChatGPT.

En 2023 fue despedido por la junta directiva de OpenAI, lo que provocó protestas de empleados e inversores, entre ellos Microsoft, principal socio de la compañía. Días después fue reincorporado. Mantiene una disputa pública con Elon Musk, cofundador original de la compañía, quien lo acusa de desviar la misión inicial sin fines de lucro del proyecto. Bajo su gestión, la empresa consolidó su papel central en la industria global de inteligencia artificial.