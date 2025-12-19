Bitcoin, Ethereum, Binance: a cuánto cotizan las criptomonedas hoy, 19 de diciembre

La jornada financiera en Argentina inicia con movimientos estratégicos en las criptomonedas, reflejando la volatilidad global y la constante búsqueda de cobertura ante la moneda local.
A cuanto cotiza Bitcoin hoy
Precio en dólares: 88.248,00
Precio en pesos: 101.926.440,00 (aprox. según CCL)
Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, lanzada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Funciona sobre una red blockchain, permitiendo transacciones seguras sin intermediarios financieros o gobiernos centrales.
Oro, cripto, acciones, bonos, dólar o plazo fijo: Cuál fue la mejor inversión del 2025
A cuanto cotiza Ethereum hoy
Precio en dólares: 2.949,00
Precio en pesos: 3.406.095,00 (aprox. según CCL)
Ethereum es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. A diferencia del Bitcoin, su tecnología permite ejecutar contratos inteligentes, siendo la base de gran parte del ecosistema DeFi y NFT.
A cuanto cotiza Binance hoy
Precio en dólares: 573,15 (BNB)
Precio en pesos: 662.000,00 (aprox. según CCL)
Binance Coin (BNB) es la criptomoneda emitida por el intercambio Binance. Se utiliza para pagar comisiones en su plataforma, participar en ventas de tokens y alimentar su propia red blockchain llamada BNB Chain.