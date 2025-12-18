Este jueves 18 de diciembre, los inversores argentinos siguen de cerca el comportamiento de los activos digitales, los cuales mantienen su atractivo en un contexto de constantes cambios financieros.

A cuanto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: US$ 85.015. Precio en pesos: $ 131.489.520. El Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada, lanzada en 2009.

Cotización criptomonedas jueves 18 de diciembre

Funciona bajo tecnología blockchain, permitiendo transacciones seguras de punto a punto sin necesidad de intermediarios financieros tradicionales como los bancos.

A cuanto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: US$ 2.793. Precio en pesos: $ 4.394.010. Ethereum es una plataforma digital que utiliza tecnología de cadena de bloques para crear contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas.

Su moneda nativa, el Ether, es el segundo activo más relevante de todo el ecosistema.

A cuanto cotiza Binance hoy

Precio en dólares: US$ 834,54. Precio en pesos: $ 1.243.464. Binance Coin (BNB) es la criptomoneda emitida por el intercambio homónimo. Se utiliza para pagar comisiones en su plataforma y alimentar su ecosistema blockchain, siendo una de las divisas digitales con mayor capitalización en el mundo.