La balanza comercial en noviembre tuvo un superávit de US$ 2.498 millones, lo que implicó un incremento de US$ 1.221 millones respecto al mismo mes de 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, se encadenan 24 meses consecutivos con saldo positivo.

Balanza energética: el superávit llegó a US$708 millones y explicó el 89% del saldo comercial de octubre

En términos del intercambio, el índice disminuyó 3,5%, y reflejó un deterioro en los precios relativos del comercio exterior. En el análisis por cantidades, "se destacó el incremento de las exportaciones sobre el de las importaciones", señala el reporte.

Las exportaciones totalizaron US$ 8.096 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 24,1%. Este crecimiento fue impulsado por un incremento de 28% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 3,0%.Los datos desestacionalizados aumentaron 12,0% y la tendencia-ciclo, 0,8%, en comparación con el mes anterior.

Los productos primarios lideraron las subas con 87,1%, principalmente por el buen desempeño de la soja y sus derivados. A su vez, las manufacturas de origen industrial crecieron 14,5% y los combustibles y energía aumentaron 52,8%, mientras que las manufacturas de origen agropecuario cayeron 0,4%.

Importaciones de noviembre en la Argentina

Por su parte, las importaciones de noviembre alcanzaron un total de US$ 5.598 millones, mostrando un incremento interanual de 6,6%. Este crecimiento se atribuyó al aumento de 6,1% en las cantidades y de 0,4% en los precios.

Según el INDEC, los datos desestacionalizados registraron una baja de 6,9%, y los de la tendencia-ciclo descendieron 0,1%, en comparación con octubre de 2025.

Los mayores incrementos se observaron en vehículos automotores, que subieron 68,1%, y en bienes de consumo, que crecieron 23,9%.

También se destacaron los bienes de capital con un aumento del 13,1%, y el fuerte crecimiento de las compras mediante servicios de courier. Por su parte, las piezas y accesorios para bienes de capital cayeron 13,4%.

Socios comerciales

Según el análisis del CEPEC en relación con los socios comerciales, hubo superávit con India, Estados Unidos y el resto de ALADI, y déficit con China y el Mercosur. Brasil sigue siendo el principal socio, pero con intercambio más débil que un año atrás, especialmente por la caída en exportaciones energéticas

Como conclusión, comentaron que "el frente externo sigue siendo uno de los principales anclajes macro: superávit alto, importaciones controladas y exportaciones en volumen. El desafío hacia adelante pasa por mejorar precios y diversificar exportaciones, porque hoy el resultado positivo depende más de cantidad que de valor".

FN CP