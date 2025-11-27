La balanza turística marcó saldo de negativo de US$ 364 millones

En octubre, la balanza turística dejó un saldo negativo de 549,7 miles de visitantes y de US$ 364,59 millones, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En el décimo mes viajaron al exterior 1,228 millón de personas por todas las vías internacionales, de los cuales 725,0 mil fueron turistas y 503,9 mil excursionistas. El 65,9% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes, liderados por Brasil (22,1%) y Chile (19,3%).

Por su parte, ingresaron al país ingresaron 679,2 mi de visitantes no residentes, repartidos en 389,8 mil turistas y 289,5 mil excursionistas. El 61,9% llegó desde los países limítrofes, donde se destacan (23,1%) y Uruguay (15,1%).

Destinos inteligentes serán los que usen la tecnología como generadora de bienestar

El gasto de quienes viajaron al exterior sumó US$ 597,029 millones, con gasto diario promedio fue de US$ 94,2. El mayor gasto diario promedio se registró en “Estados Unidos y Canadá”, que fue de US$ 119,3, según el INDEC.

El gasto total del turismo receptivo fue de US$ 232,43 millones, con un gasto diario promedio fue de US$ 88,0.

Acumulado entre enero y octubre

En el acumulado de los primeros 10 meses ingresaron 7,09 millones de visitantes, que representa un 22,2% por debajo del mismo período de 2024. Por su parte, salieron del país 16,28 millones de personas, mostrando un incremento de 47,0% sobre enero-octubre del año pasado.

Según Daniel Schteingart, director de Fundar, “2025 va camino a ser récord histórico en turismo emisivo. Muy posiblemente superemos los 12 millones de turistas que salen al exterior, rompiendo el pico previo de 2017”.

Y añadió: “En paralelo, el turismo receptivo tiene un muy mal año, cayendo 17% contra 2024. Es el peor año desde 2006, con excepción de la pandemia”.

LM