jueves 27 de noviembre de 2025
ECONOMIA
Turismo

La balanza turística marcó saldo de negativo de US$ 364 millones

El gasto promedio de los turistas argentinos superó al realizado por quienes visitaron el país, según lo informado por el INDEC.

Rio de Janeiro con niños
Rio de Janeiro con niños | CEDOC

En octubre, la balanza turística dejó un saldo negativo de 549,7 miles de visitantes y de US$ 364,59 millones, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En el décimo mes viajaron al exterior 1,228 millón de personas por todas las vías internacionales, de los cuales 725,0 mil fueron turistas y 503,9 mil excursionistas. El 65,9% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes, liderados por Brasil (22,1%) y Chile (19,3%).

Por su parte, ingresaron al país ingresaron 679,2 mi de visitantes no residentes, repartidos en 389,8 mil turistas y 289,5 mil excursionistas. El 61,9% llegó desde los países limítrofes, donde se destacan (23,1%) y Uruguay (15,1%).

Destinos inteligentes serán los que usen la tecnología como generadora de bienestar

El gasto de quienes viajaron al exterior sumó US$ 597,029 millones, con gasto diario promedio fue de US$ 94,2. El mayor gasto diario promedio se registró en “Estados Unidos y Canadá”, que fue de US$ 119,3, según el INDEC.

El gasto total del turismo receptivo fue de US$ 232,43 millones, con un gasto diario promedio fue de US$ 88,0.

Balanza turística 27112025

Acumulado entre enero y octubre

En el acumulado de los primeros 10 meses ingresaron 7,09 millones de visitantes, que representa un 22,2% por debajo del mismo período de 2024. Por su parte, salieron del país 16,28 millones de personas, mostrando un incremento de 47,0% sobre enero-octubre del año pasado.

Según Daniel Schteingart, director de Fundar, “2025 va camino a ser récord histórico en turismo emisivo. Muy posiblemente superemos los 12 millones de turistas que salen al exterior, rompiendo el pico previo de 2017”.

Y añadió: “En paralelo, el turismo receptivo tiene un muy mal año, cayendo 17% contra 2024. Es el peor año desde 2006, con excepción de la pandemia”.

LM

