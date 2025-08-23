Brasil se convirtió en uno de los destinos más elegidos por los argentinos a la hora de planificar sus vacaciones. Según la Agencia Brasileña de Promoción del Turismo Internacional (Embratur), en el primer trimestre de este año el país alcanzó un récord histórico: recibió 3.739.649 turistas extranjeros, de los cuales 1.927.000 fueron argentinos, es decir, más de la mitad.

El país presenta combinación de playas, cultura, gastronomía y precios accesibles, Brasil se consolida como el destino preferido por los argentinos.

Ciudades más elegidas para viajar a Brasil

De acuerdo con la agencia de turismo Almundo, casi el 60% de los vuelos a Brasil en julio tuvieron como destino Río de Janeiro, seguido por Maceió, Salvador de Bahía y Recife. Por su parte, la agencia de viajes Universal Assistance destacó los principales motivos por los que los argentinos prefieren cada ciudad:

Río de Janeiro : la ciudad más famosa de Brasil, reconocida por sus playas icónicas y su vibrante vida nocturna . Entre los imperdibles se encuentran el Cristo Redentor y el Pan de Azúcar .

Florianópolis : ideal tanto para familias como para jóvenes , combina playas para todos los gustos con relax y entretenimiento.

Maceió : destino en auge, famoso por sus aguas turquesa y su arena blanca . Perfecto para quienes buscan tranquilidad y belleza natural.

Recife y Porto de Galinhas: enamoran por sus paisajes increíbles y un ambiente más tranquilo, con aguas cristalinas y un entorno paradisíaco.

¿Por qué los argentinos eligen Brasil para sus vacaciones?

Según el informe de Universal Assistance, los argentinos eligen Brasil tanto en verano como en invierno por diversos factores:

Tipo de cambio favorable : la relación del dólar convierte a Brasil en una opción más accesible en comparación con otros destinos internacionales. Los precios en comida, transporte y alojamiento resultan más convenientes.

Aumento de la demanda por alternativas internacionales : ante el incremento de precios en Argentina, muchos viajeros apuestan por Brasil, que ofrece variedad y precios competitivos .

Variedad de opciones turísticas: desde las icónicas playas de Copacabana e Ipanema hasta destinos menos conocidos como Maceió y Porto de Galinhas, el país ofrece una combinación de playas, cultura, gastronomía y turismo de aventura que atrae a todo tipo de viajeros.

