La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) levantó la sanción sobre Aerolíneas Argentinas que le prohibía abrir nuevos destinos o aumentar la cantidad de vuelos en el país vecino.

La resolución 17.686 del 15 de agosto, publicada en el Diario Oficial de la Unión (equivalente brasileño al Boletín Oficial argentino) establece la “revocación de la medida administrativa cautelar relativa al Operador Aéreo Aerolíneas Argentinas referente a la prohibición de implantar nuevas bases de operación en Brasil y aumentar las frecuencias de operaciones aéreas”.

Además, “queda revocada la Ordenanza nº 17252/SIA, de 20 de junio de 2025” que sancionaba a la compañía aérea argentina.

"Gracias al trabajo de los equipos técnicos de la compañía, se realizaron las presentaciones necesarias que permitieron dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad brasileña y normalizar la situación en un plazo de menos de 60 días", señaló Aerolíneas Argentinas a través de un comunicado.

Por qué había sido sancionada

Aunque no se trataba de cuestiones vinculadas a la seguridad operativa, la ANAC brasileña había tomado la decisión de sancionar a Aerolíneas por irregularidades administrativas en la documentación, algunas de ellas originadas en 2021 y nunca corregidas.

Entre las observaciones figuraban vuelos de pasajeros registrados como de carga y vuelos comerciales declarados como simples traslados. Según trascendió, la autoridad aérea había intimado en varias ocasiones a la empresa para que corrigiera estas situaciones, pero al no recibir respuesta, resolvió imponer la sanción administrativa.

Qué implicaba la restricción

La penalización no afectaba los vuelos ya programados ni la operación diaria, pero sí impedía que Aerolíneas incorporara nuevas rutas o incrementara frecuencias en los cinco aeropuertos brasileños en los que actualmente opera: Río de Janeiro, San Salvador de Bahía, Brasilia, Curitiba y Florianópolis.

En total, la compañía argentina mantiene 88 vuelos semanales hacia esos destinos, un mercado clave por su alta demanda de turismo emisivo y receptivo.

Tras la sanción, Aerolíneas aceleró las presentaciones y correcciones exigidas por la ANAC. Voceros de la línea aérea remarcaron en su momento que la medida “no afectaba la seguridad de las operaciones, sino que respondía a aspectos administrativos”. Cumplidos los requisitos, Brasil resolvió levantar la restricción y habilitar nuevamente a la empresa para solicitar rutas y ampliar su presencia en el mercado aéreo del país vecino.

La normalización de la situación permitirá a la compañía retomar planes de expansión en rutas como San Pablo, Porto Alegre y Recife, que habían quedado en pausa a la espera de la resolución de la ANAC.

LM / Gi