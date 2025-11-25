Turismo en Córdoba: Capitani alerta que el dólar empuja turistas al exterior

El último fin de semana XXL dejó para Córdoba más de 320 mil turistas, ocupaciones superiores al 90% e ingresos estimados en $83.000 millones, de acuerdo con los datos de la Agencia Córdoba Turismo, que preside Darío Capitani.

En diálogo con After Office, Punto a Punto Radio (90.7), Capitani tomó distancia de la frase presidencial sobre “el mejor fin de semana de la historia”, al tiempo que valoró que Javier Milei “por primera vez en estos dos años de gestión habló de turismo” y “puso en agenda algo que todavía no había puesto, que es el desarrollo turístico como eje”.

“Disfrutar o gritar un gol de esta característica está bueno, pero también debería tomarlo como una herramienta para trabajar todo el año”, afirmó.

Turismo como termómetro del tipo de cambio

Al ser consultado por lo que le pediría al Gobierno nacional, el funcionario sostuvo que la pregunta es si el país quiere ser “emisivo o receptivo” en materia turística: “Si tenemos las condiciones para recibir turismo extranjero, para potenciarlo, no solo el turismo interno como complemento, o la discusión es un tipo de cambio demasiado bajo que todo el turismo interno se va al exterior. Esa es la discusión de fondo”, subrayó.

Capitani describió el momento actual como una etapa con señales mixtas: “A medida que la macroeconomía se estabiliza, que la inflación baja, es cierto que tenemos un tipo de cambio débil. Hoy, a pesar de toda esa macro, el argentino, por su característica, se torna infinitamente emisivo. Por eso busca, en términos competitivos, precios y se va al extranjero”. A la vez, observó que “la crisis también hace mella en ese sentido” y que, cuando el bolsillo no alcanza para salir del país, “se potencia el turismo interno”.

Con ocupaciones promedio que superaron el 90%, el turismo generó un impacto económico de $83.000 millones

Sobre cómo competir frente a la “agresividad en paquetes” hacia Brasil, Capitani defendió la estrategia local: “Los números lo reflejan. A pesar de que la temporada pasada fue verano absolutamente emisivo hacia Brasil, Córdoba tuvo una estrategia que nos permitió, en términos aceptables, tener una temporada de determinadas condiciones”.

En ese tramo, el funcionario se mostró moderadamente optimista: señaló que “quien vende desde Córdoba o desde Buenos Aires al exterior, esos números han bajado”. A la vez, agregó que “también se potencian los números internos porque hay un bolsillo afectado, dificultoso, que ya no tiene toda la disponibilidad para irse al exterior. Entonces empieza a regular”.

En ese contexto, el titular de la Agencia remarcó las cartas propias de la provincia: “Córdoba en eso se posiciona. En la conectividad aérea interna, también en la terrestre, esta facilidad que tiene la conectividad de rutas, autopistas, puentes. La factibilidad de precios económicos y acomodados para todos los bolsillos, comparado con otros destinos nacionales, sin bajar su calidad de servicio”.