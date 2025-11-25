Shakira en el Kempes: cómo será el mega show que prepara la artista

Shakira llegará a Córdoba con un show que ya generó enorme expectativa luego de que, días atrás en Chile, subiera a sus hijos Milan y Sasha al escenario durante la interpretación de "Acróstico". Ese gesto íntimo, que conmovió a miles de fans, instaló la posibilidad de que la artista repita el momento en el estadio Mario Alberto Kempes, donde presentará un espectáculo de alto despliegue visual y técnico, con 14 cambios de vestuario, 10 bailarines en escena y 800 metros de pantallas.

Se lanzó “Anthology 4” de The Beatles con rarezas de Abbey Road, Let It Be y las sesiones solistas de 1970

La presentación en Chile expuso la estructura narrativa del show, dividido en distintos momentos que combinan coreografías de alto impacto, segmentos íntimos y transiciones audiovisuales en alta definición. Cada bloque cuenta con cambios de vestuario que marcan el ritmo del concierto, desde trajes brillantes y futuristas hasta propuestas más sobrias para las partes acústicas.

En varios tramos, Shakira alterna entre bailar con su equipo y tocar la guitarra, como ocurre en "Inevitable". El repertorio une clásicos como "Las de la intuición", 'Estoy aquí" y "Ojos así" —interpretada en una versión más etérea y oriental— con éxitos recientes como "TQG", "Te felicito" y "Monotonía", esta última con una introducción distinta a la original. También incluye un bloque acústico donde repasa "Pies descalzos", "sueños blancos" y "Antología", celebrados por el público.

El espectáculo también incorpora recursos visuales propios de videoclips, como ocurre en "Hips don’t lie", donde Shakira recrea los movimientos del video original.

El cierre del show apuesta por una explosión de luces, confeti, fuego y un último cambio de vestuario. El tramo final recorre "Día de enero", "Suerte (Whenever, Wherever)", "She Wolf" y la "BZRP Music Sessions #53", logrando un final vibrante que conecta tanto con fans históricos como con nuevas generaciones.

"Nunca se hizo una producción como la de Shakira'

El productor de Universo Jiménez, Carli Jiménez, confirmó en que la demanda superó todo lo esperado: “Fue histórico, vendimos la mitad de la capacidad total del estadio”. Durante la primera jornada, más de 38 mil personas se conectaron a la fila virtual, un número que refleja el alcance del espectáculo incluso antes de su realización.

Marco Antonio Solís deslumbró a Buenos Aires con un show que recorrió cinco décadas de historia musical

Para dimensionar la magnitud del show, Jiménez adelantó detalles que permiten entender por qué será uno de los eventos más grandes que haya recibido la provincia. “Nunca se hizo una producción como la de Shakira. Esta puesta escenográfica baja de Estados Unidos con pantallas, luces y escenario”, explicó. El montaje incluye un equipo de 300 personas que viajan especialmente desde Estados Unidos. “El staff ya colapsa dos hoteles de Córdoba”, precisó el productor, quien destacó que la logística demandó meses de planificación. “En un comienzo iba a ser su primer show en Argentina, pero no se llegaba a desarmar el techo del escenario para montar en Vélez y viceversa”.

Finalmente se consiguió un techo especial para sostener la estructura, un requerimiento técnico indispensable que no estaba disponible en el país y que permitió confirmar la fecha en Córdoba con el estándar de montaje solicitado por la producción internacional.

Incidencia económica

El impacto económico para la provincia será enorme. Según Jiménez, el movimiento turístico, hotelero y gastronómico generará un derrame estimado en 55 millones de dólares. Además, ese día habrá 3 mil personas trabajando exclusivamente para el espectáculo, entre producción, montaje, seguridad, operación técnica y servicios.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 25 de noviembre

“Mucha gente de afuera de Córdoba y de afuera de Argentina está comprando estadías. Si no las reservan ahora, después va a ser un problema”, advirtió el productor, quien remarcó que la llegada de público de otras provincias y países ya es notoria.