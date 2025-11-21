Apple Corps y Universal Music confirmaron este 21 de noviembre de 2025 el lanzamiento mundial de The Beatles Anthology 4, el cuarto y último volumen de la serie que comenzó en 1995. El proyecto, que muchos creían definitivamente archivado tras la muerte de George Harrison en 2001 y la de George Martin en 2016, se materializa finalmente como box set de lujo y también en formatos digitales de alta resolución.

El contenido se centra exclusivamente en el período 1969-1970 y las primeras sesiones en solitario de cada Beatle inmediatamente después de la separación oficial (abril de 1970). Son 96 pistas inéditas en total, repartidas en 6 CD y un Blu-ray con mezclas Dolby Atmos supervisadas por Giles Martin en los estudios Abbey Road.

Lo más destacado del tracklist:

-Tomas alternativas completas de las sesiones de Abbey Road (septiembre-octubre 1969), incluyendo una versión de “Come Together” con Lennon cantando la guía vocal en directo y una toma 6 de “Something” donde Harrison prueba por primera vez el solo de guitarra definitivo.

-El famoso “rooftop concert” del 30 de enero de 1969 mezclado íntegramente desde las cintas multipista originales de 16 pistas, con 12 minutos adicionales que nunca aparecieron en la película Let It Be de 1970.

-Ensayos y tomas de estudio del proyecto Get Back/Let It Be grabados en Twickenham y Apple Studios, entre ellos una versión acústica de “The Long and Winding Road” sin la orquestación posterior de Phil Spector.

-Rarezas de la última sesión oficial como cuarteto: la toma básica de “I Me Mine” del 3 de enero de 1970 (la única vez que Lennon no estuvo presente) y una improvisación de 14 minutos conocida internamente como “The Walk” que nunca tuvo título oficial.

-Primeras demos y tomas solistas de 1970: “All Things Must Pass” de Harrison grabada en febrero con solo voz y guitarra acústica, “Junk” y “Teddy Boy” de McCartney en su casa de Cavendish Avenue, y “God” de Lennon en versión embrionaria con Klaus Voormann al bajo.

-El box incluye además un libro de 180 páginas con fotografías inéditas de Linda McCartney, Ethan Russell y Mal Evans, reproducciones de hojas de sesión originales y un ensayo extenso firmado por Paul McCartney y Ringo Starr (los únicos miembros vivos del grupo) junto a Olivia Harrison y Yoko Ono Lennon en calidad de representantes de las sucesiones.

Giles Martin explicó en la conferencia de prensa virtual: “Esta vez no quisimos ‘arreglar’ nada. Las mezclas son lo más fieles posible a cómo sonaban en la sala de control en 1969-70. Si hay errores de afinación o conversaciones entre ellos, se quedan. Es la última vez que podremos escucharlos trabajar juntos en tiempo real”.

La edición física (limitada a 100 000 copias numeradas) contiene además vinilos de 180 gramos coloreados, réplicas de los pases de acceso al concierto de la azotea y un flexi-disc con la única toma conocida de John, Paul, George y Ringo grabando juntos en 1974 durante las sesiones de Pussy Cats de Harry Nilsson (una breve jam de 42 segundos en “Old Dirt Road”).

Anthology 4 llega al mercado exactamente treinta años después de Anthology 1 (noviembre 1995) y pone punto final a la revisión oficial del catálogo de The Beatles.

Según fuentes de Apple Corps, no existen planes para un hipotético Anthology 5: “Todo lo que queda en las bóvedas ya está aquí o ya fue publicado en las deluxe editions de los álbumes individuales”.

El lanzamiento coincide con el estreno en Disney+ del documental complementario Let It Be: The Sessions, dirigido por Peter Jackson, que utiliza 18 horas adicionales de metraje restaurado en 4K que no entraron en la trilogía Get Back de 2021.

RB/ff