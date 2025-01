Ringo Starr presentó “Look up”, un disco de música country producido por T-Bone Burnett

La portada del flamante álbum de Ringo Starr ya anticipa algo: con su gorro de cowboy, el ex Beatle se despojó de todo su British accent y se unió al productor estadounidense T-Bone Burnett para lanzar 'Look up' a puro country.

El músico tiene predilección por el género, ya en su segundo álbum solista, Beaucoups of Blues (1970), reunía algunos covers de clásicos grabados en Nashville con una banda de músicos sesionistas locales.

El mítico baterista eligió como productor a T-Bone Burnett, al que acuden quienes buscan hacer un álbum de música de raíces de alto nivel y calidad. Cuando Starr le preguntó a Burnett si le interesaba escribir una canción para el próximo proyecto de grabación, este se lanzó de cabeza, contribuyendo con nueve canciones que escribió o coescribió y ofreciéndose a producir las sesiones también, la que resultó ser su primera oportunidad de trabajar con un ex Beatle.

El resultado es un disco de Ringo Starr de música country producido por T-Bone Burnett. El oriundo de Misuri fue guitarrista en la banda de Bob Dylan durante la gira Rolling Thunder Revue y trabajó junto para artistas como Roy Orbison, Lisa Marie Presley, Elton John y Elvis Costello. Dejó también su huella en importantes películas: supervisó la música en las películas Walk the Line y El gran Lebowski. En 2013 produjo la banda sonora de la película Inside Llewyn Davis, dirigida por los hermanos Coen, y la música de la serie televisiva True Detective.

Del disco participan Billy Strings, Molly Tuttle y Alison Krauss. Se mezcla música del género con letras que se refieren al amor, el envejecimiento y nuestro lugar en este mundo. Reflexiones en la voz de un hombre de 84 que vivió una de las experiencias más sobrenaturales del siglo XX: ser un Beatle.

Siempre un Beatle

Aunque de The Beatles solo quedan vivos él y Paul McCartney, juntos mantuvieron la llama de la banda. En 2024, ambos participaron en la producción de “Now and Then”, una canción inédita de John Lennon que emocionó a los fans, al traer de vuelta la magia del cuarteto de Liverpool.

Recientemente, Starr formó parte del documental Beatles ’64, dirigido por Martin Scorsese, que celebra el 60 aniversario del clásico álbum A Hard Day’s Night y como corolario hizo una aparición sorpresa en la gira de su compañero McCartney.

