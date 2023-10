Juntos y separados, Los Beatles siempre han tenido un talento para lo inesperado. Y ahora, el 2023 trae uno de los lanzamientos más esperados de su larga y eterna historia llena de acontecimientos. “Now And Then” es la última canción de los Beatles– escrita y cantada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y ahora finalmente terminada por Paul y Ringo más de cuatro décadas después.

“Now And Then” se lanzará mundialmente el jueves 2 de noviembre a las 11 hs de Argentina, vía Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. El single con doble Lado A combina la última canción de los Beatles con la primera: el single debut de la banda en Reino Unido, “Love Me Do,” realmente una contraparte de circulo completo verdaderamente adecuado para “Now And Then.” Ambas canciones mezcladas en estéreo y Dolby Atmos, y el lanzamiento presenta una portada original del reconocido artista Ed Ruscha. El nuevo video musical para “Now And Then” debutará el viernes 3 de noviembre.

Antes de esto, un documental de 12 minutos de “Now And Then - The Last Beatles Song”, escrito y dirigido por Oliver Murray, se estrenará el 1º de Noviembre. El estreno global online será presentado en el canal de YouTube de Los Beatles a las 4:30pm de Argentina. Este conmovedor cortometraje cuenta la historia detrás de la última canción de los Beatles, con imágenes exclusivas y comentarios de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

