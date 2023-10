Los Beatles “se juntan” en noviembre en una canción inédita, “Now and Then”

Ya pasaron más de 53 años de que los Beatles se separaron y, además, solo dos de los cuatro integrantes están vivos, pero eso no impide que aparezcan reunidos en una nueva canción, mezclada y masterizada gracias a las nuevas tecnologías. La canción se lanzará en noviembre.

Fueron Paul McCartney y Ringo Starr quienes oficializaron este jueves 26 de octubre la salida el 2 de noviembre de "Now and Then". "Este último tema de los Beatles fue escrito y cantado por John Lennon, desarrollado y trabajado por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y terminado por estos dos últimos, más de cuatro décadas después", detalla la presentación del tema.

La realización fue posible gracias al uso de una maqueta grabada en los años setenta por John Lennon en su departamento de Nueva York. Esa grabación quedó en manos de Yoko Ono, tras el asesinato de Lennon y ella le entregó el material, con voces y piano, a los miembros vivos de la banda en 1994.

En ese momento, los otros tres Beatles reelaboraron la canción y la completaron, pero no llegaron a publicarla, porque no lograban extraer la voz de John Lennon con suficiente calidad. Ahora, tantos años después, con la colaboración de Peter Jackson, el director de cine que estaba detrás de la producción de la serie documental The Beatles: Get Back, lograron llevarlo a cabo.

El hijo de Salinger anticipó que está trabajando en la edición de un texto inédito del escritor



El director de la trilogía El señor de los anillos pudo tomar la voz de Lennon de un cassette, separándola del piano con la ayuda de la inteligencia artificial. "Nos encontramos con que la voz de John aparecía tan clara como el cristal", explicó Paul McCartney, en el comunicado de lanzamiento.

Paul McCartney: "Es una grabación real de los Beatles”

"Es muy conmovedor y todos tocamos con él, es una grabación real de los Beatles”, sostuvo el músico de 81 años, que acaba de participar en el último disco de los Rolling Stones.

A la maqueta original le agregaron la guitarra eléctrica y acústica de George Harrison grabada en 1995, antes de su muerte en 2001. Por último, el año pasado en Los Ángeles, sumaron la batería de Ringo Starr y el piano y el bajo de Paul McCartney. "Fue muy emocionante para todos nosotros. Es como si John hubiera estado entre nosotros", contó Ringo Starr, de 83 años.

Fue en abril de 1970, seis meses después de la salida del álbum "Abbey Road" y uno antes de "Let it be",que los Beatles anunciaron su separación. Y ahora, más de 53 años después, saldrá a la luz una ¿última? canción tocada por los cuatro de Liverpool. En la víspera se estrenará un documental de 12 minutos en el canal de YouTube sobre los Beatles y el 10 de noviembre se lanzarán dos recopilatorios de sus álbumes con temas adicionales.

RB CP