The Beatles se había establecido en 1962 como el grupo más popular de Liverpool, su ciudad natal, pero no gozaban del mismo reconocimiento en el resto del Reino Unido. Sin embargo, tras el éxito de dos sencillos, en 1963 publicaron Please, Please Me y With The Beatles, sus primeros dos álbumes, con el que dominaron los ranking británicos durante 51 semanas consecutivas.

El primero de ellos, lanzado el 22 de marzo de 1963, contenía el single debut (Love me do + P.S. I love you) y Please, Please me y Ask Me Why, que le daba el nombre al disco. Desde un primer momento, el grupo quiso demostrar que podían componer su propio material, por lo que contó con ocho canciones compuestas por John Lennon y Paul McCartney, de las 14 que formaban parte del álbum.

Reunión cumbre | Los Rolling Stones grabarían con Paul McCartney y Ringo Starr

Por el lado de With The Beatles, que vio la luz el 22 de noviembre de 1963, entre sus 14 temas presentaba también ocho composiciones originales, incluyendo el primero escrito por George Harrison -en ambos discos tanto él como Ringo Starr habían interpretado canciones-. El segundo disco álbum de los Fab Four se convirtió en el segundo disco en vender un millón de copias en el Reino Unido, después del LP de la banda sonora de la película "South Pacific".

Please, Plaese Me, la semilla de la beatlemanía

En aquel entonces la costumbre de los discos británicos era tener siete canciones por cada lado, por lo que hubo que añadir diez canciones a las cuatro ya mencionadas. Todas ellas fueron grabadas en un solo día: el 11 de febrero de 1963. En los estudios EMI de Abbey Road, los cuatro beatles junto al productor George Martin hicieron esencialmente los temas que solían interpretar en el mítico Cavern Club.

La mañana empezó con la grabación de There's a Place, siguió con I Saw Her Standing There y tras un descanso hicieron A Taste of Honey. Harrison debutó como vocalista con Do You Want to Know a Secret y Ringo con Boys. Tras otras canciones, la última en grabarse fue Twist and Shout, -muy conocida años después en Argentina por ser la cortina del programa Videomatch-, que debió dejarse para el final porque Lennon estaba enfermo y un catarro afectó su voz. Sin embargo, la grabación tenía que completarse ese día y se logró.

La lista de canciones de Please, Please Me quedó así:

I saw her standing there

Misery

Anna (Go to him) (Alexander)

Chains (Goffin - King)

Boys (Dixon - Farrell)

Ask me why

Please, Please Me

Love Me Do

P.S. I Love You

Baby It's you (David, Williams, Bacharach)

Do You Want to Know a Secret

A Taste of Honey (Scott, Marlow)

There's a place

Twist and Shout

Los álbumes también solían tener unos cuantos éxitos y "canciones extra", a modo de relleno, pero en este caso fueron difíciles de verlas como tal debido a su calidad. Pero en la tapa del disco podía apreciarse bajo el título la frase "con Love Me Do y otras 12 canciones"

Please, Please Mese grabó en una máquina BTR de dos pistas, dejando poco lugar para arreglos elaborados. La canción que aseguró el éxito fue Love Me Do, cuya versión fue realizada por el baterista Andy White. Además, los temas acreditados a The Beatles aparecieron por última vez firmadas como McCartney-Lennon, dado que luego se invertiría el lugar de los nombres.

En una entrevista en 1973, Lennon recordó la realización del primer disco. "Cantamos sin para durante 12 horas, y esperar para escuchar el LP fue uno de los peores momentos de mi vida porque somos muy perfeccionistas. Si algo hubiera quedado mal, lo hubiéramos hecho todo nuevamente".

Llegó al primer puesto británico en mayo de ese año, permaneciendo allí por 30 semanas hasta el 7 de diciembre, fecha en la que fue sustituido en la primera posición por "With the Beatles".

With The Beatles, la consolidación

El disco se lanzó el 22 de noviembre de 1963, que coincidió con el día del magnicidio del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. Salió ocho meses después de Please, Please Me y fue un éxito instantáneo, con más de la mitad de las canciones escritas por Lennon-McCartney y Harrison.

El 13 de octubre se habían presentado en el teatro London Palladium y a partir de ese momento la prensa se refirió por primera vez a la "beatlemanía". Esto se debió a que la audiencia televisiva fue de más de 15 millones de personas.

El álbum se abría con dos composiciones de Lennon, It Won't Be Long y All I've Got to Do, seguido de All My Loving de McCartney. Harrison compuso el siguiente tema, Don't Bother Me, el cual cantó al igual que Devil in her heart y Roll Over Beethoven. I Wanna Be Your Man, compuesta por McCartney con ayuda de Lennon, fue interpretada por Ringo Starr y luego también se convirtió en un éxito de The Rolling Stones.

La lista de canciones de With the Beatles fue:

It won't be long

All I've got to do

All my loving

Don't bother me

Little child

Till There Was You (Wilson)

Please Mister Postman (Holland)

Roll Over Beethoven (Berry)

Hold me tight

You really got a hold on me (Rosinson)

I wanna be your man

Devil in her heart (Drapkin)

Not a second time

Money (That's what I want) (Bradford, Gordy)

Tomando más tiempo de grabación que para su primer disco, se añadieron instrumentos de percusión. En siete días no consecutivos, grabaron los temas con mayor capacidad para mezclas y edición. Además de las 21 semanas que estuvo en el primer puesto del ranking británico, cabe señalar que en total estuvo 51 semanas en el top 20.

Una de las particularidades fue la foto elegida para la portada del disco, ya que los grupos "pop" solían mostrarse sonriendo y con actitudes divertidas. En With The Beatles se optó por una nueva manera artística de presentarse: serios, con sus rostros en blanco y negro y la mitad de ellos cubiertos por una sombrea.

La fotografía fue realizada por Robert Freeman, famoso por trabajar con modelos en el primer calendario de Pirelli y al político soviético Nikita Jrushchov. The Beatles, en tanto, se interesaron por sus trabajos en blanco y negro del jazzista John Coltrane.

Tiempo después Freeman recordó en una entrevista que la sesión se hizo en el pasillo de un hotel usando la luz natural que entraba por una ventana: "Tenían que encajar en el formato cuadrado de la portada, así que en lugar de ponerlos en línea, preferí poner a Ringo en la esquina inferior derecha ya que era el último que había entrado en el grupo. También era el más bajo", contó en esa oportunidad.

Ya con sus primeros sencillos los cuatro de Liverpool lograron ventas masivas varios meses después, cuando el grupo finalmente se consagró a nivel nacional. Gracias a ambos discos, traspasaron fronteras y ya nada fue lo mismo, cambiando para siempre la historia de la música pop en los años que siguieron.

FP/fl