Paul McCartney anunció que se lanzará un nuevo tema de Los Beatles, se trata de una canción inédita realizada gracias a la inteligencia artificial (IA). “Hemos hecho la que será la última grabación de los Beatles, era una maqueta de John Lennon a partir de la cual hemos trabajado”, adelantó McCartney.

El músico del legendario grupo de Liverpool contó a la BBC, que en el nuevo tema utilizaron la voz de John Lennon que había quedado grabada en un cassette. “Saldrá este año”, aseguró el beatle.

“Hemos logrado captar la voz de John y purificarla gracias a la IA para mezclar la grabación”, detalló Paul Mc Cartney.

La banda británica se separó en 1970, a los seis meses de que se publicará su álbum Abbey Road y un mes antes de que Let it be viera la luz. Tras más de una década juntos, cada integrante continuó su camino solista. En 1980 Lennon fue asesinado a tiros en Nueva York a los 40 años y George Harrison murió de cáncer de pulmón en 2001, a sus 58 años.

Una nueva canción con la voz de John Lennon que se extinguió 43 años atrás

Paul McCartney no brindó más detales de la nueva canción, pero según la BBC es probable que se trate de una composición de Lennon de 1978 llamada “Now And Then”. La grabación se encontró en un cassette que el músico le grabó a McCartney un año antes de su muerte y que Yoko Ono le regaló al beatle en 1994.

Anteriormente hubo dos canciones de Lennon que se produjeron luego de su muerte: “Free as a bird” en 1995 y “Real love” en 1996, pero en el caso de “Now and then”, la calidad de la grabación era muy baja y se escuchaba muy ruidosa, por eso en aquel momento desistieron de lanzarla.

En el documental The Beatles: Get Back, Peter Jackson había logrado separar la voz de Lennon y un piano. “Le dicen a la máquina: ‘Esa es la voz. Esta es una guitarra. Pierde la guitarra’”, contó McCartney. “Entonces, cuando llegamos a hacer lo que será el último disco de los Beatles, partimos de un demo que tenía John, pudimos tomar su voz y obtenerla pura a través de esta IA”, agregó.

“Entonces podemos mezclar el disco, como lo harías normalmente. Así que te da algún tipo de libertad”, comentó.

Sobre la controversia alrededor de la IA, el beatle reconoció que su uso es “un poco aterrador pero emocionante porque es el futuro”, y agregó: “Tendremos que ver a dónde lleva eso”.

Apareció el registro del primer show de Los Beatles de hace 60 años

Una grabación en audio de un show de una hora realizada por Los Beatles hace exactamente 60 años fue dada a conocer a través del sitio de la BBC. Quien lo grabó fue John Bloomfield que en ese entonces tenía 15 años.

El show lo da la banda en el internado para varones Stowe, en el condado de Buckinghamshire, apenas dos semanas después de grabar Please Please Me, su primer disco de estudio,

En ese concierto Los Beatles tocaron una hora e interpretaron 22 canciones, en un repertorio que mezcló temas de su álbum debut y composiciones de rock y rhythm and blues que solía interpretar en su largo peregrinar por clubes nocturnos.

El día en que George Harrison se reunió con los Beatles por última vez, antes de morir



Bloomfield contó a la BBC, que Los Beatles actuaron por un cachet de 100 libras y fueron contratados por otro estudiante llamado David Moores, quien se encargó de vender las entradas para reunir el dinero.

“Diría que crecí en ese mismo instante. Suena un poco exagerado, pero me di cuenta de que esto era algo de un planeta diferente”, subrayó Bloomfiled al rememorar las sensaciones experimentadas en ese momento.

