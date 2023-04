Cómo está hoy May Pang, la chica que Yoko Ono le entregó a John para que fuera su novia

May Pang, ex asistente de John Lennon y Yoko Ono, reveló detalles poco conocidos sobre el romance que sostuvo con el cantante de The Beatles durante 18 meses a pedido de la propia esposa del músico en un momento donde esta sintió que la pareja no estaba en su mejor momento.

Ya con 72 años, y mucho tiempo después de haber estado con el cantante, May Pang protagonizó el documental The lost weekend: a love story (El fin de semana perdido: una historia de amor), un documental sobre el affaire que tuvo con John Lennon.

La portada del documental lanzado por la ex asistente del músico.

En el mencionado documental, la mujer toma la palabra y relata su versión del fugaz romance y cómo fue que a través de la misma Yoko Ono, ella vivió su primera historia de amor con el icónico músico. "Tenía 23 años y mi primer novio fue John Lennon", aseguró.

"May, tengo que hablar contigo. John y yo no estamos en nuestro mejor momento. Él va a empezar a salir con otra gente. Sé que tú estás soltera y sé que no andas detrás de John, pero necesitas un novio y creo que serías buena para él", le habría dicho la esposa del cantante de The Beatles a la secretaria de ambos.

May Pang en la actualidad, con 72 años.

Ante el insólito planteo de relacionarse con el músico, May Pang, quien trabajaba con la pareja desde que sus 19 años, respondió: "¿Cómo?¿Estás loca? No puedo hacer eso. Es mi jefe ¡es tu marido!".

Según relató la mujer sobre su trabajo con los Lennon, "una jornada normal consistía en prepararles café, abrir el correo o telefonear a Andy Warhol o Jackie Onassis". "Cada día era una sorpresa", recordó.

En las fotos de la ex asistente de Lennon se refleja el paso de los años.

"Pensé que era mejor darle un descanso. Y yo necesitaba descansar. May Pang era una mujer muy inteligente, atractiva y extremadamente eficiente. Pensé que sería una buena opción", reveló en su momento la pareja de Lennon en diálogo con The Telegraph.

Finalmente la joven May Pang terminó por aceptar la particular propuesta de la Yoko Ono y comenzó una aventura amorosa que inició en el verano de 1973 y se extendió durante 18 meses hasta 1975, cuando el cantante se reconcilió con su esposa.

May Pang reveló que John Lennon continuó viéndola en secreto durante años tras el fin de su relación.

"Yoko no se dio cuenta de que lo nuestro iba a convertirse en una historia de amor. Ella creyó que sería cosa de dos semanas", expresó la mujer sobre el momento en el que debió ponerle fin a su romance por pedido de la misma persona que les dio el visto bueno para estar juntos.

En este sentido, quien supo ser novia de Lennon manifestó que no tuvo una sensación de cierre para su historia con el músico y reveló que continuaron viéndose durante años: "Venía a verme en secreto, me decía que todavía me quería. Me decía cosas muy íntimas y sentía que todavía había algo. Lo nuestro no había terminado".

AS./fl