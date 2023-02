Yoko Ono celebró sus 90 años con una obra de arte colaborativa

Paul McCartney cambió de década en 2022 y el mensaje de Yoko Ono fue directo y sin metáforas: “Querido Paul, ¡feliz 80 cumpleaños y muchos, muchos más! De parte de una compañera en la paz. Con amor, Yoko”. Ayer, le tocó el turno a ella, cumplió 90 años. De Los Beatles vivos –Paul y Ringo Starr–, al cierre de esta edición no se habían pronunciado por el cumpleaños, al menos en forma pública. Sean Ono Lennon –el hijo que tuvo con John– creó para ella un Wish Tree for Yoko Ono, un árbol virtual para que personas de todo el mundo puedan comunicarle virtualmente un mensaje. Por su lado, la cuenta oficial de Instagram de Los Beatles posteó: “Deseándole a Yoko un muy feliz nonagésimo cumpleaños, con amor de Los Beatles y de Apple Corps”. De igual manera, artistas, fans y usuarios de redes sociales celebraron y reivindicaron a esta protagonista del siglo XX.

Artista y viuda. Durante muchos años, su figura fue entendida como una extensión de John Lennon, aunque su carrera artística tuvo un lugar protagónico en el movimiento vanguardista de los años 60. Nacida un 18 de febrero de 1933 en el seno de una familia aristocrática, su padre descendía de un linaje de guerreros samuráis y su madre formaba parte del clan Yasuda: el bisabuelo de Yoko fue Zenjiro Yasuda, fundador del Banco Yasuda, de inmensa influencia en el Japón. En 1940, la familia se transaldó a Nueva York, aunque al poco tiempo volvió a Tokio, y en 1945 sobrevivieron a los bombardeos de los aliados. Yoko fue la primera mujer en ser aceptada en el programa de Filosofía de la Universidad Gakushuin, pero abandonó luego de un año para huir y casarse con el compositor experimental Toshi Ichiyanagi, muy amigo de su colega John Cage, del que se divorció siete años después. Entre 1963 y 1969 estuvo en pareja con el productor de cine Anthony Cox, y en 1969 conoció al amor de su vida: John Lennon.

Se casaron en Gibraltar el 20 de marzo de 1969 y la luna de miel fue un alegato contra la Guerra de Vietnam: pasaron una semana en la cama de un hotel en Amsterdam. El mito de que ella tuvo una fuerte injerencia en la separación de Los Beatles quedó sin mucho asidero con Get back, el documental de 2022.