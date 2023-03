A 60 años del primer disco de The Beatles: grabaron 10 canciones en un día y Lennon casi se desmaya

El 22 de marzo de 1963, The Beatles lanzó "Please, Please Me", que acompañó el fulgurante inicio de la Beatlemanía, la cual había comenzado el año anterior con la aparición de los "Love Me Do" y "Please, Please Me". La experiencia representó todo un desafío para Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, que dejaron varias anécdotas en la realización de su primer álbum.

En ese momento, no era común que los grupos grabaran su propio material pero los cuatro de Liverpool compusieron ocho de las 14 canciones. La calidad de los temas fue la consagración de las presentaciones que la banda hizo en el circuito underground de su propia ciudad y en Hamburgo, Alemania, y la labor del productor George Martin, que buscaba sacar lo mejor de ellos.

El 30 de enero de 1969 fue la última aparición pública de Los Beatles

Su primer álbum cambió la música popular para siempre, al mismo tiempo que dejó asentada la versatilidad del cuarteto, que incluyó baladas de R&B, la explosiva "Twist and Shout" (escrita por Phil Medley y Bert Russell y muy recordada en Argentina por ser la apertura musical de Videomatch) y temas propios como "I Saw Her Standing There", "There’s A Place" y "PS I Love You", entre otras.

Desde el lanzamiento de "Please Please Me", The Beatles llegó al puesto número 1 de Reino Unido permaneciendo en ese puesto durante 30 semanas hasta ser sustituido en la primera posición por "With the Beatles", su segundo LP.

La foto de tapa

La famosa imagen de la portada fue tomada en el patio de luces en el edificio de EMI Limited en el West End de Londres. La foto fue tomada por Angus McBean, fotógrafo especializado en teatro. Cuando las oficinas de EMI cambiaron de sede, se mudaron con todo y el balcón de la imagen.

Sin embargo, esta no fue la primera idea. A George Martin le encantaba el zoológico y había pensado que sería una buena publicidad para el mismo si The Beatles posaba para la tapa del álbum frente a la casa de insectos del parque zoológico, pero la Sociedad Zoológica de Londres rechazó la idea.

La sesión maratónica para grabar 10 canciones

Mientras que cuatro de los temas ya habían sido grabados en 1962, la banda hizo los diez restantes en una recordada sesión maratónica que tuvo lugar el 11 de febrero de 1963 en los estudios EMI de Abbey Road.

En total, duró 585 minutos (nueve horas y 45 minutos), el costo de la grabación fue de 400 libras esterlinas, aproximadamente unas 15.000 libras en la actualidad (18.200 dólares) y a cada uno de los Beatles se le pagó 7.50 libras por cada sesión de 3 horas.

Cabe mencionar que Martin también había pensado en grabar el disco en vivo, ante su audiencia, en el Cavern Club, un escenario que John, Paul, George y Ringo conocían más que bien. Pero al no contar con mucho tiempo, dieron de baja el proyecto.

El resfrío de John Lennon

En aquella sesión de 585 minutos, la última canción que se grabó fue "Twist and Shout" cuando ya había caído la noche y los músicos estaban exhaustos. Lennon estaba resfriado y debió tomar algunas pastillas para la garganta y, según otras versiones, un vaso de lecho con una bebida alcohólica.

George Martin temía que si John cantaba la canción en esas condiciones, arruinaría su voz si se grababa antes, pero el disco debía estar listo para ese momento. La segunda toma de la canción fue excelente e intentaron hacer una tercera, pero el beatle frenó y dijo "que ya no podía seguir". Más tarde Lennon contó que casi se desmaya y esa grabación "casi lo mata".

De McCartney/Lennon a Lennon/McCartney

Que ocho de las canciones fueran compuestas por John Lennon y Paul McCartney, fue una evidencia de lo que la revista Rolling Stone denominó como "la idea de un grupo de rock hecho a sí mismo, escribiendo sus propios éxitos y tocando sus propios instrumentos musicales".

El lanzamiento original en vinilo fue la única vez en que las canciones originales tenían el famoso crédito McCartney/Lennon. En las versiones que siguieron esto fue cambiado a Lennon/McCartney y así sigue siendo así actualmente.

Por qué se celebra el Día Internacional de The Beatles

Aunque la mayor parte de los temas fueran cantados por Lennon o McCartney, en solitario o en dúo, Harrison participó en los coros y dio su voz para dos canciones ("Chains" y "Do you wanna know a secret"), mientras que Ringo interpretó una de ellas ("Boys").

Un hito en los rankings británicos

En esa época las listas británicas estaban generalmente lideradas por la música de las bandas sonoras de películas y la denominada "easy listening", caracterizada por melodías simples, pegadizas y relajadas, con armonizaciones sencillas, pero muy poco rock and roll.

"Please Plese Me" llegó al número uno de los ranking de Reino Unido y permaneció ahí por 30 semanas, hasta el 7 de diciembre de 1963, cuando "With the Beatles" le sacó el trono.

FP/fl