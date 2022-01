Por qué se celebra el Día Internacional de The Beatles

Como en cada verano, se celebra en todo el mundo, el día internacional de The Beatles, catalogada como la banda más trascendente de todos los tiempos. La fecha se debe a que el 16 de enero de 1957, abrió por primera vez The Cavern Club, local nocturno donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr comenzaron a dar sus primeros pasos como banda.

En ese lugar y con Brian Epstein como representante, The Beatles tocó alrededor de 292 shows entre 1961 y 1962. Al año siguiente, en 1963, presentaron su álbum debut titulado Please please me!

Además, la banda inglesa también tiene otra fecha para conmemorarlos, y es que el 10 de julio de cada año, también es celebrado por la beatlemanía debido a que en ese día, pero de 1964, The Beatles volvió a Liverpool luego de una extensa gira por EE.UU., la cual les dio un salto fama importante.

A pesar de que la banda se disolvió en 1970 y de tener sólo 8 años de carrera, los millones de fans en todo el mundo aprovechan el 16 de enero para deleitarse con los 13 álbumes de estudio que lo del Liverpool poseen en su repertorio y, para quienes jamás pudieron verlos en vivo, pueden ver la intimidad de la ex banda en el documental Get Back, dirigido por Peter Jackson y lanzado en noviembre de 2021 a través de la plataforma Disney +, dónde se muestra la etapa final del grupo y cuenta con tomas sobre la intimidad de los integrantes a la hora de componer.