Ringo Starr invitó a una orquesta argentina para celebrar sus 80 años

Es un cumpleaños especial por partida doble. Por el coronavirus, Ringo Starr armó un recital online para celebrar el martes próximo sus 80 años. Y atento al espíritu filantrópico del ex Beatle habilatará donaciones para las causas que él defiende como BlackLivesMatter, MusiCares, The David Lynch Foundation y WaterAid. Y a su escenario virtual se subirán Paul McCartney, Joe Walsh, Gary Clark Jr, Sheryl Crow, Sheila E, Ben Harper y, desde Argentina, una grupo de músicos argentinos: la Orquesta Escuela de Chascomús. “Para nosotros es un orgullo porque además de participar, Ringo Starr nos eligió como ‘embajadores de la paz’”, cuentan desde la Orquesta Escuela de Chascomús a PERFIL. El ex Beatle lo tiene en su line up cada cumpleaños suyo, desde hace tres años. Estos festejos que Starr creo tienen como objetivo reunir a músicos de todo el mundo para llevar a cabo un llamado a la paz y al amor. “ A un amigo de la familia de quienes lo representan a Ringo Starr en Argentina se le ocurre que como Chascomús es la Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles del país podríamos sumarnos a esta campaña que hace él desde 2008 para cada cumpleaños. Así que ahora, unos días antes de todos los 7 de julio no llamaron para preguntarnos qué vamos a organizar para el show”, explicaron a PERFIL desde la orquesta. “Siempre hacemos algo con la orquesta y tratamos que sea especial. Te dan tres minutos y son muy rigurosos. El primer año hicimos ‘All you need is love’, y en otra oportunidad ‘Give peace a chance’ porque nos llegó que era uno de los temas preferidos de Ringo Starr. Este año es por Zoom por todo lo que está ocurriendo con la pandemia. Siempre elegimos algo de Los Beatles y vamos seleccionado la música en función de varios factores. En este caso es ‘Yellow Submarine’ y tenemos que estar conectados al mediodía que fue el horario que nos dieron.”