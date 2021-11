Llega “Get Back” la serie documental que registra el tramo final de The Beatles

El disco Let it be de Los Beatles encierra un enorme caudal de mitología a su alrededor por varias razones: porque fue el último disco de que salió de la banda (aunque despues de estas sesiones, encararon la grabación de Abbey Road), porque quedó guardado por un tiempo hasta que salió a la venta, porque decidieron filmar el proceso de grabación y recién ahora, más de 50 años después se podrá ver detalles nunca vistos en el documental Get back que estará disponible a partir de este jueves 25 en la plataforma de Streaming de Disney.

La historia oficial de la banda tiene a Let it be como su capítulo final y por eso en ese proceso se concentra toda la curiosidad de sus fans para entender qué sucedió, si de verdad durante la grabación no se dirigían la palabra, si había peleas, si Yoko Ono estaba o no, si algún integrante da un portazo y no regresa. Todo esto podrá corroborarse en el material editado y dirigido por Peter Jackson (El señor de los anillos) que compiló en ocho horas fragmentadas en tres partes este episodio central de la música que amplían lo conocido en 1970 en la película Let it be.

El director hizo su recorte del total de 57 horas que tiene el material y construyó su propio discurso de esa convivencia entre Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Y Yoko, porque, en Get back se la ve allí, junto a la banda, acompañando a su pareja y sin ninguna discordia aparente. Desmitificando la responsabilidad en la ruptura que le atribuyeron durante mucho tiempo.

Más allá de los detalles de la relación de los integrantes de una de las bandas más importantes del siglo XX, Get Back es la puesta en escena del proceso creativo. “Esperé a que comenzaran las discusiones. Esperé a que comenzara el conflicto. Esperé la sensación de que se odiaban. Esperé por todas las cosas que había leído en los libros y nunca apareció”, anticipaba Jackson.

El filme muestra las sesiones de grabación en forma progresiva hasta llegar al icónico momento de la presentación en la azotea, la última vez que los Beatles tocaron en público.

Sgt. Pepper, Le it be y Abbey Road

Los primeros ruidos internos en la banda aparecieron con el proceso de creación de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967, incluso ya un año antes habían dejado de hacer presentaciones en vivo. Sin embargo, Paul McCartney buscó con Let it be motivar al grupo intentando volver a las raíces y que cada uno de los integrantes recuperara su sentido de pertenencia.

El disco se logró, incluso después grabaron Abbey Road, pero Let it be terminó saliendo a la venta después, por lo que el disco de reunión terminó siendo el de ruptura.

Let it be desnudo

Este álbum, además, cuenta con una particularidad: es producido por Phil Spector en vez de George Martin. El resultado estético final hace que Paul Mc Cartney no se termine de conformar con el resultado, tal es así que en 2003 decidió remezclarlo y lanzar Let it be …Naked.

En esta reversión no aparecen ni “Maggie mae” ni “Dig it. El resto de los temas son diferentes porque Paul priorizó diferentes tomas a las que salieron en 1970 y fueron desprovistas (por eso desnudas) de los agregados que había hecho Spector.

