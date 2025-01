Los Beatles, la inteligencia artificial y un Grammy que reaviva el debate sobre la música del futuro

A más de 50 años de su debut, Los Beatles vuelven a ser protagonistas de los premios Grammy 2024, esta vez con la canción "Now and Then", que compite en las categorías de Mejor Grabación del Año y Mejor Interpretación de Rock. Sin embargo, la nominación no solo celebra el legado de la banda, sino que también ha generado una intensa discusión sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la música.

Los Beatle: la tecnología detrás de "Now and Then"

A diferencia de las herramientas de IA generativa, que pueden crear música sin intervención humana, la tecnología utilizada en "Now and Then" se basó en la separación de pistas, una técnica que permitió aislar la voz de John Lennon de una vieja grabación llena de ruido.

Paul McCartney explicó que nada en la canción fue creado artificialmente, sino que la tecnología ayudó a rescatar la voz de Lennon y mejorar su calidad, permitiendo su inclusión en una nueva producción. A la voz restaurada se sumaron guitarras de George Harrison grabadas en 1995, junto con la percusión de Ringo Starr y el bajo, piano y guitarra de McCartney.

El debate sobre la IA en los Grammy

La Academia de la Grabación, que otorga los Grammy, ha estado lidiando con las implicaciones del uso de la IA en la música. En 2023, estableció que solo los creadores humanos son elegibles para competir en sus categorías.

"Una obra que contenga elementos generados con IA puede ser considerada, pero una pieza creada completamente por IA no es elegible", señala el reglamento. En este sentido, "Now and Then" encaja dentro de los criterios de la Academia, ya que la IA solo se usó como una herramienta de restauración y no para generar contenido nuevo.

¿Un reconocimiento justo o una ventaja para los artistas de legado?

Si bien la nominación de Los Beatles es un hito tecnológico, también fue criticada por darle espacio a una banda clásica en lugar de a un artista contemporáneo.

Al respecto, la cantautora Mary Bragg opinó que, más allá de la controversia, la nominación reconoce el trabajo de los ingenieros y productores, además del talento de los artistas. "Es un guiño a lo que probablemente ocurrirá en el futuro en el mundo de la grabación", afirmó.

La última vez que Los Beatles fueron nominados en la categoría de Mejor Grabación del Año fue en 1971 con "Let It Be". Ahora, en 2024, vuelven a competir en los Grammy en un contexto completamente distinto, donde la inteligencia artificial se posiciona como una herramienta clave en la evolución de la música.

Más allá del resultado de la premiación, la nominación de "Now and Then" marca un punto de inflexión en la industria y plantea la pregunta: ¿cómo evolucionará la música en una era en la que la IA puede cambiar las reglas del juego?

