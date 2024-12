Aparecen documentos inéditos que revelan los motivos de la separación de Los Beatles

Documentos legales encontrados recientemente, que arrojan nueva información sobre la separación de Los Beatles, serán subastados el 12 de diciembre, anunció el lunes la casa de remates Dawsons.

Aunque se achacó la ruptura a diferencias creativas, a tensiones por celos o a la novia de John Lennon, la japonesa Yoko Ono, estos documentos revelan las numerosas y complicadas batallas legales que también afrontó la banda.

Los documentos, más de 300 hojas, que fueron descubiertos en un armario donde estuvieron guardaros desde la década de 1970, incluyen copias de las actas de las reuniones con el asesor del grupo, textos legales y una copia de la escritura de 1967 con los términos y condiciones de un acuerdo entre los miembros.

Esos escritos muestran que después de la muerte del mánager Brian Epstein, en 1967, la banda se dio cuenta de que no se había contabilizado el dinero generado por el cuarteto y que las autoridades fiscales los estaban investigando.

Otra batalla legal estalló cuando Paul McCartney se opuso a la decisión de otros miembros de la banda de contratar a Allen Klein como su nuevo mánager, quien había propuesto que su suegro Leea Eastman. Por un corto periodo, Klein dirigió Apple y las carreras profesionales de Lennon, Harrison y Starr, mientras Eastman era quien asesoraba a McCartney.

La combinación Klein/Eastman no funcionó, y tras una reunión conflictiva, Eastman quedó afuera. Posteriores discrepancias sobre las decisiones hechas por Klein y los otros Beatles sugirieron a McCartney -representado por Eastman- denunciarlos para disolver la asociación, que finalmente tuvo éxito.

Los archivos descubiertos documentan la posterior batalla judicial iniciada por McCartney contra la banda en Londres en 1970, que expuso la mala gestión de Klein.

El día que Paul McCartney anunció la separación de Los Beatles: Yoko Ono y la muerte del "quinto Beatle"

Otras preguntas que aparecen en los documentos: ¿Qué medidas se podían tomar para enredar las obligaciones fiscales pasadas y futuras de The Beatles Limited y los miembros individuales del grupo, y sus regalías por derechos cinematográficos y musicales?, ¿Cómo abordar los desacuerdos de Ringo Starr relacionados con 'The White Album'?, ¿Cómo iban a gestionar las crecientes tensiones y disputas entre The Beatles sobre los derechos cinematográficos y los clips utilizados para 'Hey Jude', 'Revolution', 'Magical Mystery Tour'?, ¿La disputa de Paul McCartney relacionada con el lanzamiento de la película y el disco 'Let It Be'?, y lo más preocupante de todo para los abogados en ese momento, 'el fracaso crónico de Allen Klein y su empresa ABKCO Music and Records Inc. para producir cuentas que se remontan a 1966, ahora exigido por el Servicio de Impuestos Internos'.

Otros textos se centran en la partida de Pete Best, batería del grupo entre 1960 y 1962, y la llegada de Ringo Starr en su lugar, los derechos cinematográficos y musicales y la incapacidad de Klein para presentar cuentas ante las autoridades fiscales.

"Aunque John, Paul, George y Ringo se cansaron de ser The Beatles y querían continuar sus carreras en solitario, debió ser un momento difícil para ellos", dijo Denise Kelly, directora del departamento de entretenimiento y cultura popular de Dawsons.

McCartney dijo en 1970 que ya no trabajaba con el grupo, pero el proceso legal para disolver la banda no finalizó hasta 1974. Dawsons espera que la venta del fajo de documentos que se subastará la próxima semana supere las 5.000 libras (unos 6.353 dólares).

El documental de Beatles'64

Desde el 29 de noviembre se puede ver en Disney el documental Beatles '64, que registra el momento en el que los Fabulosos Cuatro visitaron Estados Unidos por primera vez. Con imágenes nunca vistas de la banda y de los grupos de jóvenes fans que ayudaron a impulsar su fama.

El 7 de febrero de 1964, The Beatles llegaron a la Ciudad de Nueva York y fueron recibidos con un entusiasmo y una euforia sin precedentes. Desde el instante en el que aterrizaron en el Aeropuerto Kennedy, en donde los esperaban miles de fans, la Beatlemanía arrasó Nueva York y el país entero.

Su emocionante debut en The Ed Sullivan Show atrajo a más de 73 millones de espectadores, y fue el evento televisivo más visto de la época. Beatles '64 refleja una historia más íntima detrás de las cámaras, mostrando la intimidad entre a entre John, Paul, George y Ringo mientras experimentaban una fama inimaginable.



“Beatles '64”: un documental producido por Scorsese sobre la primera experiencia de los Fab Four en EE: UU.

La película incluye imágenes inéditas de los documentalistas pioneros Albert y David Maysles, restauradas en 4K por Park Road Post en Nueva Zelanda. Las mezclas de sonido de las actuaciones en vivo de The Beatles en su primer concierto en Estados Unidos, en el Coliseum de Washington, DC, y sus presentaciones en The Ed Sullivan Show, fueron remasterizadas utilizando la tecnología de-mix por WingNut Films y remezcladas por Giles Martin. Destacando este momento cultural y la resonancia que continúa teniendo en la actualidad, la música y las imágenes se complementan con nuevas entrevistas a Paul y Ringo, así como a fans cuyas vidas se vieron transformadas por The Beatles.

