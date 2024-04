El frenesí que la banda desató entre las jóvenes de la época recibió un cimbronazo cuando Paul McCartney, el influyente compositor y pilar de The Beatles, anunció la separación del legendario cuarteto que cambió para siempre el rumbo de la música popular. En aquel entonces, hace 54 años, se habló de una crisis plasmada en la falta de motivación por mantener el grupo, además de conflictos financieros de la compañía disquera que convergieron para dar lugar a una nueva etapa: el inicio de carreras en solitario de los miembros de la agrupación. El diario The Daily Mirror sentenciaba el cuadro con un doloroso título: "Paul deja The Beatles".

Yoko Ono, pareja de John Lennon, también fue señalada por años como la "culpable" de la separación del cuarteto. La presencia de Yoko violaba un previo acuerdo tácito de la banda de no permitir en el estudio a las novias o esposas de los miembros.

Sin embargo, como el capricho artístico de Lennon con Ono creció y pocas veces se separaban, él quiso que ella fuese autorizada para ingresar en las grabaciones. Con frecuencia, Yoko hacía comentarios o sugerencias en el estudio. Ese detalle, según trascendió, fue determinante para incrementar el descontento entre Yoko y los integrantes de la banda.

La muerte del "quinto Beatle"

Cuando Brian Epstein, manager de la banda y apodado “el quinto Beatle”, falleció, se produjo un vacío en el grupo. Lennon era uno de los más cercanos y fue el más afectado. A McCartney se le ocurrió la idea de manejar a la banda él solo. El resto se vio progresivamente perturbado por su creciente dominio en la música así como en otras iniciativas del grupo.

McCartney mantuvo la mayor dedicación y escribió para el álbum Abbey Road la canción Carry That Weight que cuenta sobre el peso que tuvo que cargar tras la muerte de Epstein. La inexperiencia de los miembros de The Beatles como hombres de negocios crearon una aventura caótica inesperada.

Después que dejaron de salir de gira, cada uno de los músicos empezó a perseguir su propia autonomía musical. A partir de 1966, cada miembro de la banda comenzó a desarrollar agendas artísticas individuales, las cuales eventualmente pusieron en peligro el nivel de entusiasmo entre los músicos.

Fuente: Radio Perfil