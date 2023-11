Now And Then – The Last Beatles Song ya se encuentra disponible en Disney+. El documental de 12 minutos de duración, escrito y dirigido por Oliver Murray, cuenta la historia detrás de la canción de The Beatles “Now And Then”, con filmaciones y comentarios exclusivos de Paul McCartney, Ringo Star, George Harrison, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

Los Beatles lanzan su canción final gracias a la IA

Al hablar del cortometraje, Murray dijo: “El legado de The Beatles sentó una de las bases más importantes de la cultura juvenil. Es un gran honor que me hayan dado la responsabilidad de contar esta historia, y creo que despertará muchas emociones diferentes en la audiencia, ya que todos tenemos una relación muy personal con el trabajo de la banda. Now And Then – The Last Beatles Song es una historia de arqueología musical y del vínculo de hermandad entre cuatro muchachos que le regalaron al mundo algunos de los espectáculos más populares de la historia”.

La canción de The Beatles, “Now And Then”, será publicada por Apple Corps Ltd./Capitol/UMe y estará disponible en todo el mundo mañana, 2 de noviembre, a las 11 hs. (Argentina). El video que la acompaña fue dirigido por el tres veces ganador del premio Oscar, Peter Jackson, y estará disponible en Disney+ el 3 de noviembre.

