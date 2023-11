John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr volverán a sonar juntos, 53 años después de la separación de Los Beatles, gracias a la inteligencia artificial (IA). Será en “Now and then” (“Ahora y después” o “Ahora y entonces”), la esperada “canción final” de la banda más influyente de la historia, que el mundo podrá escuchar a partir de mañana.

Los Beatles “se juntan” en noviembre en una canción inédita, “Now and Then”

El cantante había escrito e interpretado la canción a fines de los 70, en su departamento del edificio Dakota, en Manhattan. En 1994 su viuda Yoko Ono le entregó el demo a McCartney, su amigo de la infancia, en un cassette que llevaba la etiqueta “Para Paul”.

La cinta también incluía las maquetas de “Free as a bird” y “Real love”, que el resto de la banda completaría para el proyecto Beatles Anthology. En el caso de “Now and then”, las limitaciones técnicas impidieron separar la voz y el piano de Lennon, con lo que la canción terminó archivada.

Lady Gaga aportó potencia y seguidores al show sorpresa de los Stones

Más de un cuarto de siglo después, el director Peter Jackson sorprendería al mundo con la calidad de sonido obtenida en su documental sobre la banda, Get Back.

El neozelandés había logrado revertir la mezcla de audio original de las sesiones para el último álbum de los Beatles, Let It Be, usando un software asistido por IA que le permitió aislar voces e instrumentos, método que también se usó para producir una nueva y sorprendente mezcla del clásico Revolver, el año pasado.

Tan Biónica la rompió en Vélez

Esos avances inspiraron a McCartney y Starr a revisitar el demo de “Now and then”. Bajo la supervisión de Jackson, un equipo de técnicos de sonido logró finalmente separar la performance vocal y el piano de Lennon. McCartney, que siguió el proceso de cerca, asegura que no hay una regeneración sintética, sino una depuración de la grabación original.

“Ahí estaba su voz, clara como el cristal”, recordó. “Es lo más cerca que jamás estaremos de volver a tenerlo en el estudio”, agregó Starr.

“La música nos inspira a ser mejores personas”

Ambos produjeron nuevas partes para la canción, que incluye acordes de guitarra de Harrison grabados en 1995, seis años antes de su muerte, arreglos de cuerdas adicionales y coros entrelazados de otros tres clásicos de los Fabulosos Cuatro: “Here, there and everywhere”, “Eleanor Rigby” y “Because”.

“La música representa un canal de expresión”

Hoy a las 16:30 se podrá escuchar un adelanto en un corto documental sobre la realización de “Now and then”, que estará enteramente disponible desde mañana. El viernes se lanzará como single, junto al debut de 1962 de la banda, “Love me do”. Sean Ono Lennon, el hijo de John y Yoko, sintetizó así el significado de este hito mundial: “Es como una cápsula del tiempo. Siento que debía suceder así”.

VF JL