Horacio Lavandera es uno de los intérpretes argentinos más celebrados en el mundo entero. El sábado 11 de noviembre, en el Teatro Coliseo, llega una evidencia más de su talento a la hora del piano: Bach, Beethoven, Mendelshohn y Piazzolla, Una Noche con Piano Solo, un concierto que ya ha realizado en Europa y que finaliza su recorrido en Buenos Aires. ¿Qué representa la música en la vida de alguien que es una eminencia a la hora del piano? Lavandera le responde a PERFIL: “La música representa un canal de expresión, de catarsis emocional podría decir también. Es un lugar único en mi vida, y por lo tanto, lo trato de cultivar a diario. La música siempre tuvo un lugar en relación con el espacio, con la energía, con lo que tiene que ver con la astrofísica. Y eso me hace querer ahondar y descubrir tantos universos que se plasman en mi quehacer”.

—¿Qué descubriste del arte de hacer música desde lo profesional?

—La verdad es que en ese sentido no hay tanto un descubrimiento, si no que pude tomar una decisión de muy pequeño, la comunique a mis padres y fui cultivando todo lo que sentía. Siempre entendí lo que la música es para mí. Pero hacer de esa pasión una vida, un recorrido, y eso implica otro tema que tiene que ver con los vínculos, con lo social, con la vida desde otros lugares.

—¿Qué representa este concierto para vos?

—Volver a Buenos Aires para mí es mucho. Luego de nuestra primera charla con Sebastián Celoria y con Patricio Rodriguez, ellos me dejaron claro que querían hacer en Buenos Aires lo mismo que yo hice en Leipzig, esta gran ciudad musical de Alemania. Y yo, encantado y muy feliz. Me entusiasmó mucho la idea de hacer un programa con muchos compositores alemanes. Beethoven y Mendelssohn, y luego, sumar a Astor Piazzolla que ya estaba en Leipzig. Son obras muy particulares, de Beethoven son las tres últimas sonatas, además de unas siete danzas que son bastante desconocidas y algunas de sus bagatelas, que son muy pequeñas. La segunda parte me vínculo yo con Bach a través de Piazzolla, y en el caso de Bach a través de Vivaldi. Vivaldi era un virtuoso del violín, Piazzolla lo era del bandoneón. Así que sumo a Piazzolla a mis versiones de piano solo. “El invierno porteño”, por ejemplo, tiene una cita textual de Vivaldi.

—¿Cuál ha sido tu vínculo histórico con el universo de Piazzolla?

—A los 90 años de su nacimiento, en la Usina del Arte, hice un concierto de versiones de Astor Piazzolla. Esto después se grabó y ganó muchísimos premios. Lo he tocado mucho en Europa, en Madrid. Me gusta mucho. Desde el 2011 hasta acá ha sido una relación sin pausa.

—¿Qué le dirías a alguien que siente que la música es su vida?

—Que tenga una apertura mental muy grande, y una diversidad de opciones. Por el otro, que parece contrario, encontrar sobre que aspecto de la música te queres desarrollar y ahí buscar maestros. No siempre es posible vivir de lo que nos gusta. Por eso es importante la apertura mental. Para llenar la heladera quizás se necesiten otras codas, pero eso no rompe el vínculo. La música da muchas alegrías, es un vínculo muy satisfactorio. El mundo cambia minuto a minuto.

—¿Qué puede hacer el arte en este momento por el mundo?

—Yo creo que siempre el arte puede ir más lejos que cualquier otra actividad. Las posibilidades de reunión,d e generar amor, de generar armonía, mediante el arte son infinitas. Todo lo que se invierta en arte, va a ser bien aprovechado siempre. Eso es lo que tiene para aportar: oxígeno ante las problemáticas del mundo.