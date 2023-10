Taylor Swift, muy cerca de llegar a la Argentina convertida en multimillonaria

Taylor Swift finalmente se impuso ingresando al codiciado club de los multimillonarios con su popular y mundialmente conocida gira Eras Tour, según un relevamiento de la reconocida revista Bloomberg. Lo cierto es que es la artista del momento, que destaca por su talento, descomunal popularidad y exorbitante recaudación. A tan solo días de desembarcar en Argentina, es la artista más influyente de la industria musical que avanza arrasando todo a su paso y de la mano una discografía que se renueva acompañando el éxito.

El análisis que realizó el reconocido medio, destaca la característica del fenómeno. Se trata de una de las pocas artistas discográficas que contribuyó a una fortuna de 10 cifras debido, casi íntegramente, a su arte musical. Lo cierto es que los especialistas en el negocio de la música aseguran que Swift generó con su gira, hasta el momento, una suma tan abultada de dinero como la generada por las economías de los países pequeños.

La artista lleva dos décadas de carrera, pero sin dudas este es su año más productivo, el resultado está a la vista: joven, hermosa, exitosa y con el exclusivo status de multimillonaria.

Lo anecdótico: multimillonaria por su música

Es indiscutido el éxito de la gira Eras, que se desplegó como un evento a la altura de un Super Bowl. Un evento de grandes dimensiones que abarca gran cantidad de ciudades en todo el mundo, rompiendo récord de venta de entradas y que disparó a las estrellas el patrimonio neto de la cantante pop elevándose a más de mil millones de dólares, según Bloomberg.

Lo extraordinario es que Swift es una de las pocas artistas que logró alcanzar el estatus de multimillonaria con ingresos generados, casi exclusivamente, con su carrera musical. Los expertos que analizan este fenómeno, no sólo atribuyen los prolíficos resultados al enorme trabajo y admirable talento de la artista, sino además, a una inteligente estrategia de marketing.

Ciertamente se trata de una estrella dentro del mundo pop, con una prolífica composición, impulsada por los negocios en torno al streaming y una “muy astuta decisión” de reflotar parte de su obra. De hecho, regrabar sus primeros seis álbumes tuvo un impacto financiero exitoso y masivo, que marcó la diferencia precisamente en un momento en que los músicos perdieron mucho de su influencia dentro de la industria.

A la vez supo cultivar una muy estrecha relación con sus millones de fanáticos incondicionales y con una unión global que supera la de cualquier partido político. Una unión sellada por el que ya es un rito universal: el intercambio de pulseras de amistad con cuentas inspiradas en la artista. Los fervientes admiradores inspirados por la letra de la canción "You're on Your Own Kid" impulsaron la costumbre de crear e intercambiar las pulseras distintivas cuando asisten a los shows del Eras Tour.

Patrimonio multimillonario

El patrimonio neto total es de USD 1.100 millones, según un análisis de Bloomberg News. Las estimaciones realizadas por la revista se basó en activos y ganancias que surgen de datos y cifras divulgados públicamente. De modo que, el cálculo contempló el valor estimado de su catálogo de música, cinco propiedades, las ganancias derivadas de contratos y negocios de streaming, venta de música, venta de entradas para conciertos y merchandising.

En ese marco, Bloomberg estimó unos USD 400 millones, que representan los ingresos generados por la música lanzada por la artista desde 2019. A eso se suman otros USD 370 millones, por venta de entradas y promoción y venta de productos, otros USD 120 millones, producto de las ganancias generadas en las plataformas de Spotify y YouTube. También se agregan en el cálculo otros USD 110 millones, que equivalen a la tasación actualizada de cinco propiedades bajo titularidad de Swift, y USD 80 millones por regalías por ventas de música.

Los expertos aseguran que aún le queda mucho por recaudar teniendo en cuenta que la artista acaba de lanzar la regrabación de 1989, su disco más importante y que se perfila será récord de ventas.

Con impacto económico

La cantante genera con su actividad un gran impacto en la economía de Estados Unidos. Swift se incorporó a las filas de los magnates multimillonarios. Los 53 conciertos que la cantante realizó en Estados Unidos este año inyectaron USD 4.300 millones al producto bruto interno bruto del país, según estimaciones de Bloomberg Economics.

Un fenómeno varios condimentos

El fenómeno de los “Swifties” o la Swift manía es objeto de análisis y reconocimiento mundial: “Además de ser un talento generacional, Taylor Swift es una gran economista", afirmó Carolyn Sloane, economista laboral de la Universidad de Chicago. "Taylor tiene grandes ideas, es capaz de escalar sus ideas y parece con gran inclinación a tomar riesgos", agregó la especialista.

Desde la Columbia Business School, señalan que “el hecho de que la gente tuviera la capacidad de pagar precios tan elevados es importante. Fue una confluencia de gente que con ahorros, ganas de gastar y el hecho de que ella produjera una serie de álbumes que fueron la banda sonora de la pandemia".

La gira "The Eras Tour", está muy cerca de comenzar su etapa por Sudamérica con 9 conciertos. Su llegada a la Argentina causa revolución entre sus fanáticos. Lo cierto es que la cantante de pop estadounidense agotó en pocas horas las entradas para los tres recitales que ofrecerá en el Estadio de River Plate en las fechas 9, 10 y 11 de noviembre próximos, en el marco de su gira internacional.

Impulso económico en todas las ciudades

Swift recibió una mención en el Libro Beige de junio del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia por estimular el crecimiento de la economía de la ciudad. Por su parte el mismo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que el gasto en fenómenos culturales como el concierto de Eras, es una clara señal de la economía del consumidor estadounidense, y un gran impulso al crecimiento.

Suman 57 shows en 21 ciudades de América del Norte en lo que va del año, con gran impacto en sus economías. Sin embargo, está lejos de parar su recaudación, porque aún le esperan otros 89 conciertos. Lo cierto es que Swift hizo estallar el furor de sus seguidores en Argentina, cuando en junio se lanzó la venta on line para sus conciertos el próximo noviembre. Más de 1 millón y medio de fans marcaron un récord en la fila virtual para disfrutar de la primera visita de la artista. Sin dudas el país notará también el impacto económico de su llegada.

