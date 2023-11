Louis Tomlinson regresa a la Argentina

El cantante británico Louis Tomlinson, ex One Direction, actuará en el país el 18 de mayo en el Estadio Vélez Sarsfield para presentar su último álbum junto con los éxitos que sus fans siempre quieren escuchar.

“Faith in the future world tour” ya ha visitado Europa y Estados Unidos, cautivando multitudes con impresionantes actuaciones y visuales, una experiencia que sus fans no pueden perderse.

Louis Tomlinson volverá a cantar en la Argentina: la cita es en mayo de 2024

La última visita de Louis fue en 2022, en el marco de las presentaciones de su álbum Walls, con un éxito rotundo y agotando las entradas meses antes de su presentación!

Las entradas salen a la venta con preventa bancaria el jueves 2 a las 12hs, y las generales el 6 de noviembre, también al mediodía, solamente en https://livepass.com.ar/

