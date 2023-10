Louis Tomlinson volverá a cantar en la Argentina: la cita es en mayo de 2024

La estrella global Louis Tomlinson regresa a la Argentina con su última gira Faith in the Future World Tour. En este marco, el cantante británico actuará en el país el 18 de mayo en el Estadio Vélez Sarsfield para presentar su último álbum junto con los éxitos que sus fans siempre quieren escuchar. Con esta gira ya cantó Europa y los Estados Unidos, cautivando multitudes con impresionantes actuaciones y artilugios visuales, una experiencia que los fans de Louis no querrán perderse.

La última visita de Louis Tomlinson al país fue en 2022 en el marco de las presentaciones de su álbum Walls con éxito rotundo, agotando las entradas meses antes de su presentación. Justamente el álbum de ese show salió en enero de 2020, convirtiéndolo en una de las mayores sensaciones de la música pop contemporánea.

Como ex integrante de One Direction, Louis Tomlinson también ha acumulado una impresionante lista de premios, incluidos 7 American Music Awards, 7 BBC Teen Awards, 6 Billboard Music Premios, 5 Billboard Touring Awards, 7 Brit Awards, 12 MTV Europe Awards, 4 MTV Video Awards, 3 People's Choice Awards y 28 Teen Choice Awards, con un total de 193 premios en 286 nominaciones.

Y, como si esto fuera poco, en el libro Guinness World Records de 2021 tienen un apartado que lo incluye por batir el récord de el concierto transmitido en vivo más visto de un solista masculino. Tomlinson fue anfitrión de uno de los eventos transmitidos en vivo más grandes de la historia, vendiendo más de 160.000 entradas a fanáticos en más de 110 países con el objetivo de recaudar fondos para varias organizaciones benéficas.

2023 también marcó la tercera edición del festival de Louis ¨The Away From Home Festival¨ que tuvo lugar en Italia, tras ediciones agotadas en Londres y Málaga, España.

Actualmente, como solista, es reconocido como uno de los artistas más importantes de su generación.

El nuevo disco de Louis

Faith in the Future es el segundo álbum de estudio del cantautor inglés, publicado el 11 de noviembre de 2022. Su título surgió durante el período de confinamiento y refleja su perspectiva optimista. Consideró a este álbum como una oportunidad de crear canciones que se destacarían en presentaciones en vivo y explorar nuevas direcciones musicales. Aquí muestra sus multifacéticas habilidades para escribir con autenticidad la letras de temas que abarcan varios géneros musicales.



Con la presencia de los icónicos sencillos como ¨Bigger Than Me¨ (video arriba) y "Out Of My System", el álbum comienza enfáticamente con el fuerte ritmo de ¨The Greatest¨ en el cual Tomlinson describe como una celebración de la relación que ha construido con sus fans. Otros temas que incluye son ¨Written All Over Your Face¨, el hit veraniego "Lucky Again", las emotivas ¨Angels Fly¨ y ¨Holding On To Heartache¨, junto a la introspectiva "Common People" un hermoso y conmovedor homenaje a su ciudad natal, Doncaster. La placa logra un delicado equilibrio, con Louis mostrando su habilidad como artista para explorar temas más maduros y reflexivos. Y ahora lo traerá de regreso a la Argentina. Encontrá acá más info sobre las entradas.