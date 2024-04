"Barney me dio rienda suelta para trabajar en Brutus", afirma Carla Pantanali

Con el estreno de la segunda temporada de Brutus hoy lunes 29 de abril en el Teatro Payró (San Martín 766, CABA), a las 20, la aplaudida propuesta teatral escrita por Oscar Barney Finn y Marcelo Zapata retoma el éxito que cosechó el año pasado. Barney también dirige a Paulo Brunetti, Carlos Kaspar, Nelson Rueda, Beatriz Dellacasa, Mariano Madrazo, Joaquín Cejas y con la nueva incorporación de Carla Pantanali a partir de ahora.

Era inevitable entonces ante este regreso, que quisiéramos hablar con la nueva de la compañía para conocer de primera mano qué siente al incorporarse a tan prestigiosa obra sobre Marco Junio Bruto. Carla encarna a Porcia, rol en el que ya lleva trabajando "un mes; y la verdad es que fue un mes muy especial, de mucha concentración. Mis compañeros estuvieron muy generosos conmigo, Oscar también. Me dijo que estaba abierto a una nueva Porcia, que estaba abierto a mis propuestas, a mi energía, a lo que a mí me naciera y a lo que yo traía como instrumento distinto que soy de Ana Yovino, quien la encarnó el año pasado y por el cual ganó un ACE. El director me dio rienda suelta para sentirme muy cómoda y trabajar con mucha concentración es un papel difícil, grande y la verdad es que estoy muy contenta con los resultados", explica la actriz,.compositora, música y cantante que s la nieta de Luis Sandrini, el prócer del espectáculo argentino de quien mantiene el compromiso de preservar su legado. Lista para el debut de esta noche: "El ensayo general fue muy bueno. Estamos todos muy contentos, y yo muy agradecida con los compañeros y con Oscar", explica durante una grata charla.

VivoPerfil - Te sentís preparada para semejante desafío.

Carls Pantanali - Sí, tengo muchas ganas de que de que llegue el momento y de que pase esto que pasa en el teatro, que es que la cosa se empieza a cocinar. Porque vos ponés en la olla la verdurita y tenés el guiso hecho que ya está para comer, pero viste que por ahí le das un poquito más y cada vez tienes más rico sabor.

VP - Y te falta el contrapartida, que es el espectador.

CP - Claro, y el espectador que te da eso que es único, ese encuentro, ese ritual que es lo que va realmente terminando de completar este proceso.

VP - Venís de familia de artistas de renombre, pero trabajar con Barney Finn debe de ser todo un suceso para un actor o actriz.

CP - Mirá, para mí es un honor que me haya convocado Barney. Laburar con alguien que tiene tanta trayectoria es un placer también porque sabe mucho. Su instrumento como director lo maneja de una manera como pocos. Hay que tener mucho recorrido para tener tan claro lo que quire. Para mí es un honor, un placer y lo disfruto mucho. Como fue conmigo este mes, que fue muy especial porque los procesos teatrales son mucho más largos, en este poco tiempo en el que pudimos trabajar juntos, fue muy específico y a la vez abría puertas. Y eso fue lo más cómoda me hizo sentir. Y creativamente hizo que yo, como actriz, pudiera aportarle al personaje y desplegarlo. Cuando me quiso marcar algo, fue muy específico y profundo, y con matices que fueron los que hicieron la diferencia.

VP - ¿Te resulta raro hacer teatro un lunes?

CP - No, porque ésta es una ciudad única en ese sentido. Y sí está bien en lo doméstico se me complica porque soy madre dos niñas y los lunes no voy a estar para la hora de irse a dormir y para la para la cena, y al otro día hay que levantarse muy temprano, bueno... Por el reto no, porque ésta es una ciudad que tiene teatro todos los días y a cualquier hora, y eso es hermoso.

Esta obra tan reconocida durante 2023 (ganó el Premio a la Mejor dirección teatro alternativo y Mejor actriz teatro alternativo, y el ACE de Oro 2023 para Oscar Barney Finn, además de las nominaciones a Mejor Autor / obra teatro alternativo, y de Actuación masculina teatro alternativo para Paulo Brunetti y Nelson Rueda) tiene diseño de escenografía e iluminación de Ramón López, de vestuario de Mini Zuccheri (su realización la hizo Titi Suárez), la musicalización el diseño de sonido es de Sergio Klanfer, los visuales de Christian Pérez y la producción ejecutiva: Sol Vannelli y Tomas Heck. Ahora brinda una nueva oportunidad para encontrarse con su épica, disfrutar del texto y de las interpretaciones, y dejarse llevar por la propuesta. Encontrá acá más info sobre las entradas.