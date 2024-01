Oscar Barney Finn: "Mientras sienta curiosidad, estoy salvado"

En el bello escenario de los jardines del Palacio Noel (Suipacha 1422, CABA) volvió a representarse este verano una de las propuestas más queridas de Oscar Barney Finn: Muchacho de Luna, protagonizada como siempre por Paulo Brunetti y sobre textos de Federico García Lorca, personalidad a la que director admira desde su juventud: "Es una larga convivencia la que tengo con Lorca. Hay autores que siempre me han sido cercanos. En la adolescencia, desde que estudiaba en el Colegio Nacional y leí por primera vez La casa de Bernarda Alba, Lorca ha sido parte de mi vida. Como cuando llevé al Cervantes Doña Rosita la soltera , sus textos no me parecen agotados, siempre los encuentro renovados y ofreciéndome una posibilidad diferente. Por otro lado, hacer esta obra, como cualquier proyecto, requiere de una investigación y esto es lo bueno de los trabajos, es conocimiento que uno adquiere; siempre hay algo nuevo, algo que se rescata. En el caso de Lorca, lo hice por primera vez en la TV argentina en 1987 y en ese momento todavía no se conocían muchos de sus textos. Después de la muerte de su hermana Isabel, que guardaba todos el material, salieron a la luz Los sonetos del amor oscuro y la muerte, testimonios, cartas y hasta el historiador irlandés Ian Gibson amplió la biografía a partir de eso. Con la investigación surgió mucho material. Supongo que más adelante irán apareciendo más interpretaciones de Lorca y de su vida. Siempre me sedujo de estar frente a este tipo de autores, les he dedicado parte de carrera".

Con 85 años confesos y en plena actividad, el querido director asegura que se siente "muy contento y con las baterías recargadas para seguir peleando por esas cosas que quiero. Mientras sienta curiosidad, estoy salvado; eso me hace ir hacia nuevas cosas, descubriendo. Hay tanto por descubrir, la vida no está colmada nunca y en el plazo que uno tiene, debe de hacer el esfuerzo mayor". Bajo sus órdenes, una vez más está Paulo Brunetti, con quien "somos amigos desde hace mas de 10 años y hemos decidido compartir el escenario o algunas otras tareas que nos han llevado por muy buenos caminos: Lejana tierra mía, Madame Mao y La gata sobre el tejado de cinc caliente, con la que nos fuimos a Chile y a Paulo fue tan bien que hoy es una figura destacada allá. Igualmente se toma sus tempos para seguir participando en las cosas que hacemos junto. Brutus la pudimos concretar después de mucho tiempo". Al respecto cabe destacar el ACE de Oro que Barney Finn ganó a fines de 2023 por esta obra y Mármol, pero él lo toma como un mimo: "Uno necesita, a lo largo del camino, un ida y vuelta siempre con el espectador, los críticos, la prensa especializada. Uno hace las cosas porque las desea y necesito que eso tenga un ida y vuelta, ver qué pasa con el público, estas agradables sorpresas que me da la gente. Tengo 85 años y no puedo quejarme; debo decir varias veces gracias a mucha tente que me ha acompañado y aceptado. Lo que a ha ocurrido en este último año, en el que destacaron a Mármol y a Brutus, creo que hay algo que tiene que ver con la madurez y el tiempo transcurrido. Son más que palmadas en el hombro, actitudes de gran aliento de los que nos rodean, del publico. Me maravilla la gente que se me acerca".

Y finaliza la enriquecedora charla confesando que constantemente está "pensando nuevas ideas para seguir peleando por compartir momentos intensos de vida que tienen que ver con lo creativo y la amistad. Es muy importante por mi. Si trabajo con gente cálida, mis logros van a ser todavía mayores. "Necesito la comodidad del afecto en este mundo demasiado confrontativo hay que estar buscando esos microclimas para que surja lo creativo. Tenemos que saber encontrarle los puntos que nos permitan seguir navengando con un poco de tranquilidad. Algo que logro dentro de mi casa, pero estoy con el otro ojo mirando hacia afuera, al mundo. No siento la longevidad, confieso que he vivido y parrafraseando a Eladia Blázquez puedo decir que no tengo esa pretención del 'durar y transcurrir / No nos da derecho a presumir / Porque no es lo mismo que vivir / Honrar la vida'".

Aquellos deseosos de reencontrarse con los textos seleccionados de García Lorca de la mano de Brunetti y con la presencia del duende del mallorquín encarnado por Ligüen Pires, unas pocas funciones los sábados 13, 20 y 27 de enero a las 20 y los viernes 19 y 26 del mismo mes. Encontrá acá más info sobre las entradas.