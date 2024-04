"Nos hicimos amigos tocando", dice el guitarrista de La Condena de Caín

Hace 20 años ya que el cantante Sawa Mielnik se unió al guitarrista Matías Westerkamp, al bajista Marcelo Di Giovanni, junto a otros músicos, para crear La Condena de Caín. Pocos años atrás incorporaron la visión femenina de la tecladista Damaris Pozner y al baterista Mauro Cognigni. Hoy están listos para celebrar la fecha presentándose en vivo el sábado 15 de junio, a las 20, en Uniclub (Guardia Vieja 3360, CABA). Anuncian un show en el que no faltarán las sorpresas ni su último EP Altamar, que incluye tres canciones nuevas.

Autopresentados como una mixtura de integrantes oriundos de Puerto Madryn y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con estos 20 años de historia a sus espaldas, la banda cuenta con cinco discos editados y una impresionante recorrida por los escenarios más importantes a lo largo y a lo ancho del país. Matías Westerkamp fue nuestro interlocutor vía Zoom para hacer un repaso por su historia:

Compartiendo su música durante "la mitad de una vida", según confesó Matías, esta unión "se basa en la humanidad del proyecto y a partir de eso surgió lo artistico. Nuestro primer acercameinto fue musical; no éramos amigos y a partir de lo artístico fuimos construyendo una relación de amistad. No me imagino hacer otra cosa, a los 20 fui poseído por la música y ya no pude hacer otra cosa".

Repasando su discografía, tenemos Nuestra negligencia resulta sospechosa (2007), En el letargo de los pensados (2010), Vendaval (2013), La perfección del caos (2016), El reino de las apariencias (2019) y Altamar (EP) 2023, todos con letras comprometidas con el entorno. Ahora podemos festejar con ellos y volver a escuchar sus canciones. Encontrá acá más info sobre las entradas.