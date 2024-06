Javier Milei contó intimidades en redes: cantante preferido, los Beatles, La Renga y el mejor capítulo de Los Simpson

La red social X, ex Twitter, es una de las plataformas predilectas de Javier Milei a la hora de transmitir su punto de vista sobre cuestiones de actualidad política o análisis económico. Sin embargo, este martes el presidente utilizó las redes para interactuar con sus seguidores y responder preguntas de índole menos politizada, como sus gustos musicales o su capítulo preferido de 'Los Simpson'.

Mientras almorzaba un “bife de lomo muy jugoso con agua mineral”, el jefe de Estado se alejó por unos momentos del torbellino político y dialogó en tono distendido con algunos usuarios de X que le acercaron inquietudes más personales.

Muchas de las consultas de los seguidores se enfocaron en las preferencias musicales de Milei, quien reveló su canción favorita para comenzar la jornada: “Here comes the sun”, una de las grandes piezas de The Beatles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A propósito de la legendaria agrupación británica, uno de los seguidores le pidió al presidente que asista al show que Paul McCartney dará en el Monumental y la respuesta del mandatario fue afirmativa: “¡¡¡Ahí estaré seguramente!!!”.

Durante el intercambio, también confirmó su visita a Madrid programada para el 21 de junio, en ocasión del premio que recibirá del Instituto Juan de Mariana por la defensa de las ideas de la libertad.

Milei le habló a los "boluprogres" en medio de nuevas críticas al gobierno de Pedro Sánchez

Sin embargo, la mejor banda de la historia para el líder libertario es The Rolling Stones y su favorito es “Rip this joint”, según detalló en las redes.

"¿A quién prefiere, Presidente: Jeff Beck, Eric Clapton o Jimmy Page?", consultó otro usuario. Javier Milei le contestó: "Beck, y si me lo permite, Paco de Lucía".

En cuanto a su cantante de rock favorito, se inclinó por Elvis Presley y también hubo elogios algo inesperados para La Renga. "¡¡¡Me parece una tremenda banda!!! Tiene muchos temas muy buenos...", declaró el presidente en X.

A la hora de optar por vocalistas en español, el mandatario recordó a Nino Bravo, pero por encima de todos los cantantes destacó al tenor Luciano Pavarotti.

Un simpatizante libertario le preguntó a Milei si habría que dejar de escuchar a un músico por ser "zurdo", en referencia a La Renga, y el presidente consideró que los gustos musicales trascienden el debate ideológico.

“¿Por qué debería privarme de escuchar y disfrutar del talento de un músico por su ideología? Ese tipo de disparate lo dejo para los totalitarios de la izquierda...”, advirtió Javier Milei en el hilo de la conversación.

Encuesta: un 71% cree que Javier Milei "está destruyendo al Estado desde adentro"

El mejor capítulo de Los Simpson, según Javier Milei

Cuando le consultaron cuál es a su juicio el mejor capítulo de 'Los Simpson', Milei seleccionó el episodio "en que Homero se come el pez globo", en alusión al capítulo undécimo de la segunda temporada de la serie.

También le pidieron a Milei que revele cuál es su película preferida: esta vez el presidente no mencionó a Terminator, sino que trajo a colación un film dirigido por Álex de la Iglesia, llamado "Los crímenes de Oxford".

Al respecto, Milei agregó en los comentarios que le gustan mucho "las películas vinculadas a la matemática y a la lógica”.

A su vez, la conversación derivó en tópicos futboleros y Milei eligió a Ubaldo Matildo Fillol como el mejor arquero de la historia.

También hubo espacio para las recomendaciones bibliográficas y en este punto el mandatario aconsejó la lectura de “La economía en una lección”, de Henry Hazlitt.

Reproches a Milei y sus respuestas

Javier Milei.

En el intercambio, no faltaron las chicanas y otros comentarios más ásperos hacia el libertario, especialmente por su actividad tuitera.

“¿De solucionar los problemas nada?", le preguntó un usuario y Milei retrucó: “Mirá cómo viene la tasa de inflación...”.

"Qué suerte que te sobre el tiempo para twittear", le reprochó otro de los seguidores que seguía la conversación. "Estoy almorzando", fue la respuesta de Milei.

En tono todavía más hostil y desafiante, otro usuario comentó: "Hay una [canción] de la cual no me acuerdo el intérprete. Se llama 'La de laburar', ¿la sabés esa?".

"Sí, de 7 a 13 y de 14 a 23", replicó el jefe de Estado.

"¡Bajá impuestos!", le ordenaron en otro comentario y el mandatario lo cruzó sin anestesia: "El día que sepas de equilibrio general, entiendas cómo se determina la presión fiscal y hagas palotes en temas monetarios te darás cuenta que lo estamos haciendo... ¡¡¡lee y volvé!!!".

CA/ED