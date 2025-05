El Gobierno repudió el "paro extorsivo" de colectivos y acusó a la UTA de "tomar de rehenes a los pasajeros"

Luego del fracaso de las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias, el Gobierno calificó este lunes de "extorsivo" al paro de colectivos decretado para el martes. Sumado a esto, acusó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de "tomar de rehenes" a los pasajeros.

“Mañana martes 6 de mayo el gremio UTA (Unión Tranviarios Automotor) decretó un paro extorsivo por no haber recibido un aumento de sueldo del 40%, el cual supera ampliamente las pautas salariales de gobierno por lo que el gremio resolvió tomar de rehenes a los pasajeros y no prestar tareas luego de meses de negociación”, sostuvo la Secretaría de Transporte mediante un comunicado difundido esta tarde.

Paro de colectivos: no hubo acuerdo y la UTA confirmó la huelga para el martes 6 de mayo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Asimismo, remarcó que "el gremio UTA rechazó el aumento ofrecido por las empresas luego de múltiples negociaciones en la Secretaría de Trabajo”. De esa manera, la cartera dirigida desde la semana pasada por Luis Pierrini detalló que la medida "afecta a las líneas de colectivo del AMBA, a las 103 líneas de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA, a las 31 de CABA que circulan por la ciudad y a las 102 de Provincia de Buenos Aires”.

No obstante, aclaró que “hay líneas de colectivo que no acatarán la medida del paro". "Estas empresas son el grupo Metropol y Dota, a la vez que otras empresas lo están definiendo. Se espera que más del 50% de las empresas de transporte no acate el paro”, detalló.

En ese sentido, las líneas operadas por la empresa DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor) tienen a sus choferes afiliados a otro gremio, la UCRA, que no está alineado con la UTA y, en este caso, no se sumaron a la huelga. Por su parte, la influencia de la UTA es significativa entre los choferes de la empresa Metropol, por lo que todavía no está claro si acatarán la medida, aunque la secretaría de Transporte aseguró que sus líneas estarán circulando.

"Todos los días circulan en el AMBA en colectivo más de 4.5 millones de personas. Se hacen más de 9 millones de viajes en colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires. Y circulan por día alrededor de 15 mil unidades de colectivo", precisó la cartera. Además, advirtió que “se fiscalizará que se cumpla con las prestaciones mínimas de servicio de colectivos el día de mañana, por tratarse el transporte público de un servicio esencial”.

Al respecto, aclararon que “en caso que las líneas no presten el servicio de la manera correspondiente se intimará a las empresas a que aseguren el servicio mínimo (al 50% de capacidad) de manera regular y, asimismo, se iniciará el procedimiento previsto por la resolución 212 que establece la facultad de descontarle el día de subsidio a las líneas y evaluar la vigencia de permiso que habilita el servicio”.

Qué líneas de colectivos funcionarán durante el paro de la UTA

La medida afectará a más de 300 líneas de colectivos de corta y media distancia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se extenderá desde las 00 del martes hasta el primer minuto del miércoles.

A pesar de la medida de fuerza programada para este martes 6 de mayo, hay dos empresas que no acatarán y cuyas líneas continuarán circulando, informó la Secretaría de Transporte:

Líneas de DOTA en CABA e interjurisdiccionales: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177 y 188.

e interjurisdiccionales: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177 y 188. Líneas de DOTA en provincia de Buenos Aires: 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 429, 435.

de Buenos Aires: 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 429, 435. Líneas de METROPOL en CABA e interjurisdiccionales: 65, 90, 136, 151, 163, 176, 182, 194, 195.

e interjurisdiccionales: 65, 90, 136, 151, 163, 176, 182, 194, 195. Líneas de METROPOL en provincia de Buenos Aires: 228, 365, 326, 386, 327, 336, 392, 322, 237, 276, 310, 448.

UTA Córdoba confirmó que adhiere al paro del martes 6 de mayo

En tanto, no prestarán servicio las líneas 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

La UTA exige que el salario básico de $1.200.000 pase a $1.700.000. Por su parte, las cámaras empresarias ofrecieron un 6% de aumento y pagos no remunerativos, lo cual fue calificado como “una falta de respeto” por el gremio.

Se estima que más de 9 millones de personas se verán afectadas en CABA y el conurbano bonaerense. El gremio dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas si no se avanza con el laudo arbitral.

MB/ML