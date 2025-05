Paro de colectivos: Las líneas de DOTA no adhieren

"El grupo DOTA tiene 183 líneas en 53 empresas, y el mes pasado agarró un montón de líneas de Córdoba. ¿A vos te parece que le va mal y que no puede pagar un aumento de sueldos?", disparó Néstor Marcolín, chofer de colectivo y delegado de la Línea 60 —explotada por Micro Ómnibus Norte S.A. (MONSA). Lo hizo en conexión telefónica con la mesa del programa "Soy casta" al momento de relatar por qué la medida de fuerza estipulada para este martes 6 no será monolítica ya que los conductores de las unidades de la empresa Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA) anunciaron que no se plegarán.

Atrás quedó el llamado a conciliación obligatoria —vencido al 30 de abril— y la falta de acuerdo entre Unión Tranviarios Automotor (UTA) con las cámaras empresarias. Los choferes denuncian que el ofrecimiento de recomposición salariales que les ofrecieron es insuficiente.

"Nosotros ya estamos en la cabecera, y desde esta noche a las 12 ya no saldrá ninguna unidad", precisó Marcolín, quien especificó el aumento que la empresa les ofreció. "Necesitamos una recomposición salarial. 2,5% o 3,7% representan entre $100.000 o $120.000", expresó en diálogo con la conductora del programa, Carmela Bárbaro. Luego subrayó que lo consideran insuficiente: "Lo que creemos los trabajadores de la línea 60 es que tenemos que salir a pelear por 2.500.000 en bruto para que en mano queden 2 millones de pesos", calculó. El reclamo principal sigue siendo un aumento salarial acorde con la inflación que permita recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores.

El sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) exige un salario básico de $1.700.000, frente a los $1.200.000 actuales, mientras que las cámaras empresarias ofrecieron un aumento remunerativo inferior al 6% a partir de junio, a lo que se le agregarían sumas no remunerativas de $40.000 en mayo, $50.000 en junio y $70.000 en julio. Marcolín calificó la propuesta "migajas, pero de las que caen al piso".

Paro de colectivos: no hubo acuerdo y la UTA confirmó la huelga para el martes 6 de mayo

Ante la decisión de los choferes de DOTA de no adherir al paro, Marcolín dijo que "los trabajadores tenemos que salir a exigirle a Roberto Fenández (líder de la UTA) y al consejo directivo nacional un plan de lucha escalonado", y añadió que además atraviesan problemas "muy graves" con la obra social debido a los recortes en medicamentos.

Algunas de las líneas que no prestarán su servicio durante el paro

Según lo anunciado, las líneas que se verán afectadas por la medida gremial son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

