Aquí está: Now and then, el nuevo tema de The Beatles

Salió el nuevo tema de Los Beatles, 50 años después. Se llama "Now and then", que en español es "Ahora y entonces".

McCartney, de 81 años, anunció la publicación de la canción en junio en un video promocional que la calificaba como "la última canción de los Beatles".

"Es bastante emotiva y todos tocamos en ella. Es una grabación genuina de los Beatles", dijo en un video en YouTube antes de la salida del tema.

Hermosa canción, valió la pena al espera. Está disponible en YouTube.

