Más de medio siglo después de su disolución, The Beatles siguen generando sorpresas que sacuden al mundo de la música. La banda más influyente de la historia lanzará en noviembre un nuevo álbum con grabaciones inéditas, descartes de estudio y demos jamás publicados, junto con una versión restaurada de la serie documental Anthology.

El anuncio llegó primero a través de Paul McCartney, de 83 años, en una publicación en Instagram, y luego fue confirmado por el sitio oficial del grupo. Ringo Starr, de 85, acompaña a McCartney como el otro miembro con vida que acompaña este relanzamiento.

La iniciativa marca el regreso del proyecto Anthology, aquella experiencia multimedia de los 90 que incluyó tres discos dobles, una serie documental y dos nuevas canciones que se convirtieron en clásicos instantáneos: Free as a Bird y Real Love.

La serie 'Anthology' vuelve remasterizada y con un episodio inédito

El documental original de The Beatles, estrenado en 1995 y considerado por muchos como el retrato definitivo de la banda, regresa completamente restaurado y ampliado. La nueva versión, trabajada por los equipos de Peter Jackson (El Señor de los Anillos) y Park Road Post, se podrá ver en Disney+ a partir del 21 de noviembre.

Además de los ocho episodios originales, remasterizados con tecnología de última generación, se suma un noveno capítulo inédito. Este “Episodio Nueve” está dirigido por Oliver Murray e incluye material nunca visto del detrás de cámaras de la reunión de McCartney, George Harrison y Ringo Starr durante la creación de Anthology en los años 1994-95.

La "docuserie" fue en su momento un hito televisivo, ya que reunió a los Beatles sobrevivientes junto a su productor George Martin y otros colaboradores clave para narrar la historia de la banda en primera persona. Ahora, tres décadas después, se actualiza para una nueva generación de fans.

El relanzamiento coincide con el aniversario número 30 de la primera emisión y se suma a la lista de proyectos recientes que continúan manteniendo vivo el legado del cuarteto de Liverpool, entre ellos Get Back, también de Jackson, y el documental Beatles ‘64 producido por Martin Scorsese.

The Beatles lanzan un nuevo álbum con grabaciones inéditas

Sin embargo, el proyecto no se limita a lo audiovisual, ya que también habrá música inédita. Giles Martin, hijo del histórico productor George Martin, estuvo a cargo de remasterizar los tres discos originales de Anthology y preparar un nuevo volumen, Anthology 4, que reúne grabaciones nunca antes publicadas.

Los fanáticos podrán escuchar tomas descartadas de las sesiones de los 90, demos inéditos y nuevas mezclas de Free as a Bird y Real Love. Estas versiones incluyen voces de John Lennon “desmezcladas” con técnicas modernas, recuperando la nitidez de las grabaciones caseras que Yoko Ono entregó a McCartney tras la muerte de Lennon.

La misma cinta de Lennon que inspiró esas canciones también dio vida en 2023 a Now and Then, la última pieza en la que participaron los cuatro Beatles y que ganó un premio Grammy.

El lanzamiento también vendrá acompañado de una edición actualizada del libro Anthology, con fotografías, entrevistas y testimonios ampliados, lo que convierte al proyecto en una propuesta integral que combina música, material audiovisual y archivo histórico.

