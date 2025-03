Una grabación inédita de los Beatles apareció en Vancouver y sorprendió a los fanáticos: "Suena tan bien"

Una verdadera joya musical del pasado acaba de salir a la luz. Una cinta con una audición inédita de los Beatles grabada en 1962 fue hallada en una disquería de Vancouver, generando gran revuelo entre los fanáticos del cuarteto de Liverpool.

Ringo Starr presentó “Look up”, un disco de música country producido por T-Bone Burnett

El descubrimiento ocurrió la semana pasada en Neptoon Records, una histórica tienda de discos cuyo dueño, Rob Frith, encontró una cinta vieja con la etiqueta “Beatles 60’s Demos”. Al principio, creyó que se trataba simplemente de una copia pirata, pero al escucharla, su percepción cambió por completo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Pensé que era una grabación común, pero al reproducirla me di cuenta de que era algo especial. La calidad es increíble, parecía una cinta maestra”, expresó Frith en un posteo que rápidamente se viralizó en redes. Incluso compartió un fragmento del audio, lo que encendió el entusiasmo de miles de seguidores.

En una entrevista con CBC, Frith reveló que no contaba con el equipo necesario para reproducir la cinta, por lo que acudió al estudio de su amigo Larry Hennessey. Juntos confirmaron que lo que tenían en manos no era una reproducción de baja calidad. “No es una copia rápida ni un pirata de los años 70, se ven claramente las pistas separadas y el rebobinado indica una grabación profesional”, explicó.

La cinta contiene 15 canciones grabadas el 1 de enero de 1962 en los estudios Decca de Londres, en lo que fue una audición de los Beatles rechazada por la discográfica. En ese entonces, el grupo aún tenía a Pete Best como baterista, antes de la llegada de Ringo Starr. Decca decidió no contratarlos, un error que marcaría la historia de la música, ya que poco después los Beatles firmaron con Parlophone Records y lanzaron su disco debut Please Please Me.

“La cinta suena tan bien que parece que los Beatles están tocando en la habitación”, describió emocionado Frith, quien aún no sabe qué destino tendrá esta rara pieza que podría convertirse en uno de los descubrimientos musicales más importantes del año.

Por qué se separaron los Beatles

La separación de los Beatles fue el resultado de una combinación de factores personales, creativos y comerciales que se intensificaron hacia finales de los años 60. A medida que el grupo alcanzaba niveles sin precedentes de fama mundial, también comenzaban a emerger tensiones internas. Las diferencias artísticas entre los miembros, especialmente entre John Lennon y Paul McCartney, se volvieron cada vez más evidentes. Mientras Lennon se inclinaba hacia la experimentación y los mensajes políticos, McCartney buscaba mantener el enfoque melódico y pop que había caracterizado al grupo.

Aparecen documentos inéditos que revelan los motivos de la separación de Los Beatles

Otro elemento clave en la disolución fue la muerte de su manager, Brian Epstein, en 1967. Epstein había sido una figura central en la organización del grupo y, sin su liderazgo, los Beatles perdieron el equilibrio interno. La falta de una dirección clara dio lugar a disputas por el control creativo y financiero. Además, la incorporación de nuevas personas al círculo íntimo de la banda, como Yoko Ono, pareja de Lennon, generó incomodidad y cambios en la dinámica grupal, aunque muchos coinciden en que no fue la única causa de la ruptura.

Por último, las presiones del negocio musical también hicieron lo suyo. En 1969, el grupo creó su propia empresa, Apple Corps, que rápidamente se convirtió en una fuente de conflicto económico. Las sesiones de grabación del álbum Let It Be estuvieron marcadas por discusiones constantes, y aunque el grupo logró lanzar Abbey Road, el desgaste era notorio. En abril de 1970, Paul McCartney anunció oficialmente su salida, confirmando una separación que ya venía gestándose desde hacía tiempo.

LT