55 años atrás Los Beatles tocaban por última vez: el concierto en la terraza

Probablemente, ninguno de los cuatro Beatles sabía que esa sería la última vez que tocarían juntos en público. Aquel 30 de enero de 1969 decidieron darse el gusto de tocar en la terraza de Apple Corps., la empresa que habían fundado y sellar de la manera más disruptiva el final de la histórica banda.

Gracias al documental Get Back dirigido por Peter Jackson, estrenado en 2021 se pudo conocer más de la antesala de aquel concierto, cómo los vínculos entre los integrantes de la banda ya estaban desgastados, lo que no les impedía conectar cuando tocaban y movilizar con su arte.

Los Beatles decidieron tocar en la terraza del edificio en donde funcionaba la empresa que ellos habían fundado, Apple Corps., sobre el número 3 de la calle Saville Row. Interpretaron cinco canciones que forman parte de la historia del arte del siglo XX.

A pesar de que Paul McCartney, John Lennon, Ringo Star y George Harrison estaban decididos a seguir adelante por separado, en las imágenes se los ve sonriendo y disfrutando a pesar del final y de los 6 grados de temperatura.

La idea de tocar en la azotea surgió durante las grabaciones de su último álbum. En ese momento Ringo subió a fumar y destacó la buena vista que había ahí arriba. Aunque quienes estaban filmando todo el proceso pensaron que era rara la idea de tocar allí, al mismo tiempo reconocieron que simplificaba la logística.

El día en que George Harrison se reunió con los Beatles por última vez, antes de morir



Sin aviso previo, comenzaron a tocar y los transeúntes que afortunadamente se encontraban por la zona, llevados por el sonido de los amplificadores, levantaron la cabeza y cinco pisos arriba vieron algo que no hubieran pensado. Sí, eran Los Beatles.

Sin embargo, cuando la gente comenzó a amontonarse e interrumpir el tránsito y la policía, desconcertada, comenzó a pedir a los gritos: “Circulen”. También hubo vecinos que pidieron mayor intervención por el volumen de la música y los “ruidos molestos”.

Fue así que cuando la policía logró acceder a la azotea marcó el fin del concierto. En total tocaron 42 minutos y tocaron tres versiones de “Get Back”, dos de “Don’t Let Me Down” y una de “One After 909″, “Dig to Pony” y “I’ve Got a Feeling”.

“Me gustaría decir gracias en nombre de la banda y espero que hayamos pasado la audición”, se despidió, John Lennon.

RB CP