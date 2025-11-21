Balanza energética: el superávit llegó a US$708 millones y explicó el 89% del saldo comercial de octubre

En octubre del 2025, la balanza energética alcanzó una mejora de 708 millones de dólares, lo que explicó el 89% del saldo positivo de la balanza comercial en el décimo mes del corriente año, según lo detalló en su último análisis el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), realizado con datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC)

En el acumulado desde enero a octubre del 2025, se detectó una mejora en comparación al mismo periodo del 2024, con una cifra que logró alcanzar una mejora de 1.745 millones de dólares.

Un punto de inflexión para la energía limpia

En el análisis de Nadin Argañaraz. presidente del Instituto de Análisis Fiscal, se detalló que la balanza de dólares de la energía fue positiva en octubre, lo que ocurrió ya que en las exportaciones se alcanzó la cifra de 913 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 205 millones de dólares.

Acumulado anual en materia energética

En lo que va del 2025, el saldo acumulado fue de 6.067 millones de dólares, mejorando en 1.745 millones respecto al mismo período del año pasado.

En esta línea, el principal aporte de dólares provino de la mano de mayores exportaciones por 1.023 millones de dólares y menores importaciones, las cuales registraron un total de 722 millones en moneda estadounidense.

Resultados según precio y cantidad

En un apartado del informe se desglosó la variación de la balanza de dólares de la energía de octubre. De este modo, se obtiene que el efecto precio generó una caída de 36 millones de dólares. Al momento de evaluar el resultado del acumulado anual en este 2025, el saldo mostró una caída de 431 millones de dólares.

Por otro lado, en relación al efecto cantidades, en el décimo mes de este año el saldo extra fue positivo, con una mejora de 134 millones de dólares. Mientras que, entre enero y octubre, el saldo también fue positivo, con una suba de 2.176 millones de dólares.

Combinando estas dos variables, en la que se relaciona el efecto cantidad que fue positivo, contra el efecto precio que fue negativo, se obtuvo el efecto neto que resultó en un valor positivo de 1.745 millones de dólares.

Comparativa entre exportaciones e importaciones

En esta parte del informe de IARAF, se detalló que debido al menor precio de la energía importada se ahorraron 579 millones de dólares, mientras que por la menor cantidad de energía importada también se ahorraron dinero, pero en este caso sumó 143 millones de dólares. La suma de la cifra entre energía y cantidad importada da un monto resultante de 722 millones de dólares.

En materia de exportaciones, el efecto precio generó una pérdida de 1.010 millones de dólares respecto al mismo período de 2024. Dado un efecto cantidad positivo de 2.033 millones en moneda estadounidense extras, el saldo fue positivo por 1.023 millones.

Por último, del ahorro de 722 millones de dólares por menores importaciones y del mayor ingreso de 1.023 millones por mayores exportaciones, surge el saldo incremental de 1.745 millones de dólares.

GZ / lr