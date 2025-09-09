El secretario de Energía prevé un ajuste de la producción petrolera por la caída del precio del barril

El sector petrolero observa con atención la subida del riesgo país que, tras la derrota electoral del Gobierno, superó el pico de los 1000 puntos. En este escenario, el secretario de Coordinación de Energía y Minería Nacional, Daniel González, advirtió que uno de los mayores obstáculos es el financiamiento externo, y que los números de producción podrían "ajustarse" por la baja del precio internacional.

Este lunes, el funcionario libertario se hizo presente en el evento de industrias hidrocarburíferas Argentina Oil & Gas Expo 2025 desarrollado en La Rural, donde expresó su mirada sobre el corto plazo y hasta se atrevió a bromear con el escenario económico y el malestar de la gestión tras los comicios. “Gracias por darme la oportunidad de escaparme un rato hoy, que no viene nada mal”, comenzó su discurso y agregó con ironía: “El petróleo flota”.

A continuación, ya en tono más serio, el funcionario indicó que “el consumo de gas y petróleo sigue creciendo a nivel mundial, aún con tasas menores. Hoy, la industria de los hidrocarburos es una de las más pujantes en el país”. La afirmación gubernamental se constata en el récord de 811.200 barriles diarios extraídos en julio.

Sin embargo, rápidamente anticipó que el precio del petróleo podría bajar en los próximos meses, lo que llevaría a ajustar el número en la producción. “Nadie debería sorprenderse ni alarmarse si se ajusta la actividad de acuerdo a los flujos de fondos por la caída del petróleo", sostuvo.

“El precio del barril a 65 dólares llegó para quedarse, y nadie puede producir más barato que eso. Las consultoras pueden estimar cifras mayores, pero lo cierto es que tenemos que pensar en términos de competitividad”, aseguró el funcionario. “En Estados Unidos, los equipos de perforación en Permian bajaron en los últimos años. No debería sorprendernos que en la Argentina también haya ajustes en los niveles de actividad”.

Al mismo tiempo, el secretario de Energía reconoció las dificultades para acceder al financiamiento, situación que se agrava con el aumento del riesgo país. “El obstáculo más grande es el acceso al capital, debemos reducir costos respecto a otros países. Todos estamos en el mismo barco, discutiendo acciones para atender a esta situación. La industria argentina ha dado sobradas muestras de su capacidad”, afirmó.

El panorama que observan las compañías privadas es similar. En el evento, un Gerente General le dijo a Clarín: "Las petroleras podemos conseguir financiamiento más barato que el Gobierno. Pero si sube mucho el riesgo país implica menos reinversión a futuro". Y explicó: "La industria necesita unos 10.000 millones de dólares por año. Una diferencia de 200 puntos básicos en la tasa de riesgo implica un sobrecosto de US$ 200 millones, que significa hacer unos 15 pozos menos de petróleo y gas en Vaca Muerta".

En el último tramo de su exposición, González se comprometió a terminar de pagar a las petroleras lo que el Estado le debe a las petroleras por el Plan Gas. “Vamos a evitar cualquier efecto de bola de nieve, a medida que alcance la recaudación impositiva, y a sacar los precios mínimos. Les pedimos que nunca dejen de ver el contexto”, indicó.



LM/DCQ