El Gobierno afirma que la pobreza bajó al 27,5% en el tercer trimestre de 2025

El ministerio de Capital Humano informó que la pobreza se redujo al 27,5% durante el tercer trimestre del 2025, según una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) basada en información procesada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, el indicador mostró un descenso de 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024. Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la proyección “ratifica la firme tendencia descendente” de la pobreza en el país, que había alcanzado su pico más alto en el primer trimestre de 2024, con un nivel del 54,8%.

La distribución del ingreso volvió a mejorar en el tercer trimestre y anticipa una baja de la pobreza

“Este descenso se explica por dos factores claves: las políticas económicas tomadas por el Gobierno que ayudaron a equilibrar la macroeconomía y poner un freno a la inflación, y la focalización de transferencias hacia los sectores más vulnerables, directas y transparentes”, indicó el comunicado de la cartera que conduce Sandra Pettovello.

“Asimismo, se estima que la indigencia bajó 3,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año anterior. Desde los inicios de ésta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia”, informaron desde el ministerio, a la vez señalaron que este índice descendió al 5,4%.

Los salarios le ganaron a la inflación de alimentos

Entre enero y septiembre de 2025, los salarios acumularon un alza del 30,4%. En el mismo período, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo un aumento del 17,5% y la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 14,9%. Estos indicadores resultan decisivos para medir la situación social. La CBA representa el gasto mensual que debe realizar una familia tipo para evitar caer bajo la línea de indigencia. La CBT, por su parte, marca el umbral de ingresos necesario para no ser considerado pobre. Esta dinámica favoreció los números que difundió el Ministerio de Capital Humano.

Los números del INDEC

Los números del Ministerio de Capital Humano anticipan lo que podría mostrar el próximo informe del INDEC. El organismo utiliza la misma metodología y fuentes de información para elaborar sus estadísticas oficiales, aunque en este caso, publica sus informes de manera semestral.

El último reporte del INDEC corresponde a los primeros seis meses de 2025. En esa oportunidad, el organismo informó un nivel de pobreza del 31,6%, lo que representó una caída significativa desde el 52,9% del mismo período de 2024. La tasa de indigencia por su parte, fue del 6,9%, luego de haber alcanzado un pico del 18,1% en el primer semestre de 2024.

