En qué consiste la inversión de 25 mil millones de USD de Open AI

La empresa argentina Sur Energy se posicionó en el centro de la escena tecnológica y energética global tras firmar una Carta de Intención con OpenAI, la creadora de ChatGPT, para desarrollar en el país un mega data center de inteligencia artificial llamado Stargate Argentina. Aquel proyecto, con una inversión de hasta 25 mil millones de dólares, contará con una potencia operativa de hasta 500 megavatios, lo que lo convertiría en el mayor centro de este tipo en América Latina, superando ampliamente al mayor existente en São Paulo, Brasil, que funciona con 61 MW.

Algunos expertos advierten que el monto resulta muy elevado para un centro de datos, ya que los principales complejos a nivel mundial suelen costar entre 1.000 y 5.000 millones de dólares. Por ejemplo, Chile, reconocido como pionero en Sudamérica en este tipo de infraestructura, planea ampliar su capacidad con la construcción de 30 nuevos centros hacia 2028, con una inversión estimada en poco más de 4.000 millones de dólares, considerablemente menor.

Durante su intervención para el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), Santiago Siri, referente argentino en nuevas tecnologías y comunicador digital, señaló que las personas detrás de Sur Energy, la firma que lidera el proyecto Stargate Argentina con OpenAI, brindan confianza al emprendimiento. Para él, los integrantes de la compañía se cuentan entre los profesionales más destacados y respetados del ámbito tecnológico y energético del país.

Para agregar un dato más, el físico y emprendedor Matías “Mat” Travizano, recientemente fallecido en un accidente de alpinismo, fue el fundador de Sur Energy y desempeñó un papel clave en las negociaciones que permitieron la asociación con OpenAI para desarrollar este mega centro de datos en la Patagonia. Mientras que, Emiliano Kargieman, conocido como el “Elon Musk argentino”, es el creador de Satellogic, empresa que ya cuenta con cinco satélites en órbita y proyecta desplegar una red de 300 satélites pequeños para brindar información planetaria en tiempo casi real.

Cómo fue el anuncio del proyecto Stargate Argentina

El proyecto Stargate Argentina, presentado oficialmente por el Gobierno, se sustenta en una única carta de intención (LOI) firmada entre OpenAI y la empresa local Sur Energy, que establece los lineamientos iniciales de colaboración para el desarrollo del mega centro de datos de inteligencia artificial en el país.

El proyecto Stargate Argentina se enmarca dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un programa diseñado por el Gobierno nacional argentino a través de la Ley 27.742 y desarrollado para atraer inversiones de gran escala en el país. Al momento, unas veinte iniciativas se inscribieron bajo este régimen y seis fueron aprobadas.

Sustentado en un documento fechado el 10 de octubre de 2025, el proyecto Stargate Argentina menciona una inversión “de hasta 25.000 millones de dólares” para desarrollar un centro de datos con capacidad de “hasta 500 megavatios” dentro del régimen. Aun así, el texto carece de detalles precisos sobre la ubicación definitiva, los plazos específicos y las etapas de construcción, dejando el proyecto en una fase inicial y abierto a desarrollos futuros.

A esto se suma que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, no difundió el anuncio en sus canales personales, aunque sí existe un video suyo presentando el acuerdo. Esta ausencia de comunicación directa en redes resulta inusual para un proyecto de esta magnitud, lo que añade incertidumbre sobre el estado real de avance y concreción.

El proyecto StarGate

El plan Stargate fue presentado a comienzos de 2025 como una iniciativa conjunta entre OpenAI y un consorcio integrado por grandes empresas tecnológicas como SoftBank, Oracle, MGX, Arm y Microsoft, con una inversión global proyectada de 500.000 millones de dólares. A través de esta red de centros de datos se busca ampliar la capacidad de procesamiento necesaria para desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más sofisticados y avanzados.

Stargate es la iniciativa global de infraestructura impulsada por OpenAI, diseñada para construir una red de centros de datos capaces de soportar los modelos de inteligencia artificial más avanzados, como los que alimentan herramientas como ChatGPT y generadores de imágenes, impulsados por motores de lenguaje como GPT-4 y GPT-5.

¿Qué son los Data Centers?

Los centros de datos de inteligencia artificial (IA) difieren significativamente de los centros de datos tradicionales en varios aspectos clave. Mientras que los centros tradicionales están diseñados para cargas de trabajo convencionales, como bases de datos, servidores web y almacenamiento, los nuevos centros están adaptados para manejar cargas mucho más intensivas y especializadas, como el entrenamiento y despliegue de modelos complejos de inteligencia artificial.

A diferencia de los centros tradicionales, los centros de datos dedicados a inteligencia artificial (IA) se distinguen por su arquitectura y capacidades tecnológicas, ya que, mientras los convencionales operan principalmente con procesadores centrales (CPU), los de nuevos están diseñados para aprovechar unidades de procesamiento gráfico (GPU) de alto rendimiento. De hecho, su tamaño físico varía desde 5,000 hasta más de 50,000 metros cuadrados, según la escala y capacidad operativa, reuniendo gran cantidad de racks, sistemas de enfriamiento avanzados y redes de conectividad.

Preocupación por el consumo de agua y energía

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a representantes de OpenAI, encabezando el lanzamiento del proyecto Stargate Argentina

La experiencia de otros países de la región revela desafíos importantes que Argentina podría enfrentar para el desarrollo del centro de datos Stargate. Así, en México, el centro de datos de Microsoft tuvo que recurrir a generadores de gas por las limitaciones del sistema eléctrico nacional, y en Chile, Google frenó un proyecto similar debido al impacto ambiental vinculado al uso intensivo de agua para refrigeración, un recurso escaso en muchas regiones latinas.

A medida que crece la inteligencia artificial, los centros de datos de grandes tecnológicas como Google, Meta y Microsoft consumen cantidades masivas de agua para refrigerar sus equipos. Este elevado consumo entra en conflicto con los objetivos medioambientales de estas empresas, que buscan alcanzar la sostenibilidad hacia 2030 y 2050. Por ejemplo, el intento fallido de Google de construir un centro de datos en Chile generó controversia porque iba a usar 7,6 millones de litros de agua potable al día, equivalente al consumo de miles de personas, en una zona con crisis hídrica extrema.

El interés de Estados Unidos en Argentina: cuáles son los sectores que tiene en la mira Trump

La justicia chilena exigió que Google incorpore en su evaluación ambiental los efectos del cambio climático y explore alternativas de refrigeración más sostenibles para su proyecto de centro de datos, que originalmente contemplaba un altísimo consumo de agua potable. Ante esto, Google declaró que el proyecto se encuentra en fase exploratoria y que están colaborando activamente con autoridades nacionales y locales para cumplir con los requerimientos ambientales.

Aunque Microsoft desarrolló una tecnología avanzada para sus nuevos centros de datos con foco en la sostenibilidad hídrica, denominada Zero Water, esta innovación elimina el consumo de agua en los sistemas de refrigeración mediante un circuito cerrado de refrigeración líquida. De hecho, en lugar de usar métodos tradicionales basados en la evaporación, el agua circula continuamente entre los servidores y los sistemas de enfriamiento.

La respuesta de la propia IA

En La Política Online realizaron un experimento divertido preguntándole a ChatGPT si le parecía plausible una inversión de 25 mil millones de dólares para construir un centro de datos en la Patagonia. Aquella respuesta indicó que: "25.000 millones de dólares es un número ridículo para un datacenter. A modo de comparación, los centros de datos más grandes del mundo (como los de Microsoft) tienen inversiones de entre 1.000 y 5.000 millones por campus completo. En general, una inversión de USD 25.000 millones se destina a infraestructura de escala continental".

Aunque, como sabemos, puede fallar.